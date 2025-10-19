¿Paulo Dybala podría volver a Sudamérica?: el club que estaría interesado en contratarlo y es un gigante del continente

Dybala tiene contrato vigente con la Roma, su actual club, hasta mediados del año que viene, pero cuenta con una cláusula de rescisión muy baja -incluso para algunos clubes sudamericanos- lo que haría soñar con su incorporación en un equipo de estas latitudes.

¿Paulo Dybala podría dejar la Roma?. Foto: Reuters.

Es incierto cuál será el futuro futbolístico de uno de los jugadores más importantes del mundo e incluso pieza clave de la Selección Argentina: a Paulo Dybala se le termina el contrato con la Roma de Italia, su actual club, y todo indicaría que seguiría su carrera lejos del club de la capital italiana.

Si bien la Roma pretende la renovación del delantero de 31 años, son pocos los indicios que lo vincularían a Dybala con este club en el futuro. En ese sentido, un gigante de Sudamérica podría meterse en la negociación para traer de regreso a nuestras tierras a La Joya.

Dybala, con la camiseta de la Selección Argentina. Foto: NA.

¿Qué club de Sudamérica se interesa en Dybala?

No es Boca Juniors, mucho menos Instituto de Córdoba (donde nació futbolísticamente), sino que otro club grande de Sudamérica quiere traer de regreso al continente a uno de los mejores delanteros argentinos.

Se trata de Flamengo de Brasil, según publicó el periodista turco Ekrem Konur en su cuenta de X.

De todos modos, la información no fue confirmada por el club brasileño ni tampoco por el entorno del jugador.

¿Flamengo interesado en Paulo Dybala? Foto: Reuters/Lee Smith.

Según el tuit de @EkremKonur, Flamengo estaría dispuesto a ofrecerle a Dybala un contrato de tres años, con opción de uno adicional. Empero, la Roma estaría buscando renovarle a Dybala hasta 2029, a fin de “blindarlo” para que ni clubes sudamericanos ni árabes y la MLS puedan hacerse con los servicios del delantero argentino.

Hay que destacar que el nacido en Laguna Larga, en la provincia de Córdoba, tiene contrato vigente con la Roma hasta junio de 2026, por lo que será tema de conversación su renovación o no en los próximos meses y mucho más intensa en el próximo verano europeo, en pleno Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La cláusula de rescisión actual de Dybala en la Roma es de 12 millones de euros. Al ser un monto relativamente accesible para ciertos clubes sudamericanos, se abre la posibilidad de que algún equipo intente hacer los esfuerzos para llevárselo.

La amistad entre Dybala y Paredes ilusiona a los hinchas de Boca para que el delantero se ponga la camiseta azul y amarilla.

Por ahora, el cordobés sigue desplegando su juego en las canchas italianas, pese también a la ilusión que significó la llegada de Leandro Paredes a Boca y la idea de que -a raíz de su amistad con Dybala- el 5 de la Selección Argentina pudiera convecer a La Joya de ponerse la camiseta xeneize.