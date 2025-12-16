De la ilusión por Dybala a la polémica llegada de Borja: los posibles refuerzos de Boca para la Copa Libertadores

El Xeneize vuelve al máximo torneo continental tras dos años y enfrenta un mercado de pases complejo.

Borja y Dybala Foto: canal26

Boca Juniors volverá a participar de la Copa Libertadores luego de 2 años de ausencia en el torneo más importante del continente. La dirigencia del conjunto azul y oro se prepara para afrontar uno de los mercados de pases más importantes de los últimos años y apunta a conseguir jugadores en puestos claves que puedan ayudar a conseguir el objetivo más anhelado.

Tras la eliminación frente a Racing en La Bombonera, la cabeza de Claudio Úbeda ya está puesta en el año que viene, en el que será el responsable de llevar al “Xeneize” por el buen camino.

Boca enfrentó a Racing por las semifinales del Torneo Clausura. Foto: REUTERS

Paulo Dybala y Miguel Borja fueron los nombres más rimbombantes que sonaron en los últimos días. El nombre del colombiano tomó fuerza por sus declaraciones, donde afirmó no cerrar las puertas a ningún club, y que pensaría jugar en Boca, ya que su hermano es hincha del club.

Sin embargo, la posibilidad habría perdido fuerza en las últimas horas. Borja busca oportunidades en el extranjero y las ofertas del fútbol mexicano habrían logrado llamar la atención del delantero. Aun así, su futuro está abierto.

Por otro lado, la situación de Paulo Dybala es más complicada. El jugador se encuentra actualmente en la Roma, pero su contrato vence en seis meses y en Boca se ilusionan con traerlo.

Festejo de Paulo Dybala en la Roma. Foto: REUTERS.

Lo cierto es que, a pesar de su situación contractual, su llegada no parece posible. Desde el club negaron contactos oficiales ni gestiones formales con el entorno del cordobés. Lo único realmente existente fueron las palabras de Leandro Paredes, pero nada más que eso.

La comisión directiva Xeneize prioriza un estudio minucioso del mercado, y sumar posiciones con precisión quirúrgica. La idea no es despilfarrar recursos valiosos en una abultada cantidad de jugadores.

Los 4 refuerzos específicos que busca Boca

El objetivo es incorporar a alguien que aporte intensidad y sea capaz de cumplir con las tareas propias del “8” tradicional. Jabes Saralegui debe regresar de su préstamo en Tigre y aparece como una alternativa interna para cubrir la búsqueda de un volante por afuera que haga la banda derecha, aunque en el club no descartan sumar a otro futbolista con características similares.

Juan Román Riquelme. Foto: Reuters

En defensa, se apunta a un zaguero que pueda darle respaldo a Lautaro Di Lollo, teniendo en cuenta que Nicolás Figal perdió protagonismo y ya no es una opción confiable.

En ataque, buscan un extremo que pueda complementar y competir con Exequiel Zeballos, ante la irregularidad mostrada por Brian Aguirre.

La delantera es el área donde se prevé mayor movimiento: la intención es incorporar uno o dos centrodelanteros para fortalecer un sector que hoy depende casi exclusivamente de Miguel Merentiel, el único que mantuvo un rendimiento sostenido. La falta de gol de Milton Giménez y los recurrentes problemas físicos de Edinson Cavani explican por qué Boca evalúa sumar más de un 9 para encarar con garantías la exigente temporada 2026.