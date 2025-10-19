Premier League: nueve años después, Manchester United venció a Liverpool en Anfield Road con un gol de Harry Maguire

Los ‘Diablos Rojos’ se impusieron por 2 a 1 a los ‘Reds’ para sumar su segunda victoria consecutiva en el fútbol inglés. Bryan Mbeumo y Cody Gakpo convirtieron los goles restantes. Alexis Mac Allister fue titular en el conjunto local.

Harry Maguire; Liverpool vs. Manchester United. Foto: Reuters (Phil Noble)

En el gran clásico del fútbol inglés, Manchester United derrotó 2 a 1 a Liverpool, por la octava fecha de la Premier League 2025/26, disputada en el emblemático estadio Anfield Road.

Los ‘Diablos Rojos’ de Ruben Amorim se pusieron rápida en ventaja a los 2 minutos de juego, después de una gran asistencia de Amad Diallo para Bryan Mbeumo, quien definió al primer palo para el 1 a 0.

Bryan Mbeumo convirtió el 1 a 0 del Manchester United. Foto: Reuters (Phil Noble)

El United apostó sus ofensivas por la franja derecha, donde aprovechó las buenas combinaciones entre Diallo y Mbeumo para doblegar la marca del húngaro Milos Kerkez, que sufrió mucha durante el primer tiempo.

El empate de los ‘Reds’ iba a llegar recién a los 78 minutos tras una serie de rebotes y posterior asistencia de Federico Chiesa para Cody Gakpo, el extremo neerlandés que solo tuvo que empujarla debajo del arco.

Cody Gakpo había marcado la igualdad parcial para Liverpool. Foto: Reuters (Phil Noble)

Luego de la igualdad, parecía que Liverpool iba a llevarse la victoria en los últimos minutos frente a un Manchester totalmente replegado desde el primer tiempo, que resistió gracias a la gran actuación de su arquero Sene Lammens.

Sin embargo, el fútbol tiene sorpresas... y a los 84 minutos, apareció el “Hombre Gol” del United: Harry Maguire, con un cabezazo cruzado para estampar el inesperado y silenciador 2 a 1 en Anfield Road.

Con este triunfazo, los ‘Diablos Rojos’ llegaron a 13 puntos y quedaron novenos en la tabla de posiciones, mientras que los ‘Reds’ mantuvieron 15 unidades (terceros), a cuatro puntos del líder Arsenal.

Liverpool 1-2 Manchester United