Crisis en Independiente: sin play-off y un nuevo escándalo entre drogas, alcohol y fajos de dinero

Matias Abaldo quedó en el centro de la polémica tras la difusión de imágenes comprometedoras en su departamento. El Rojo, sin chances de pasar a la próxima ronda del torneo argentino, suma otro capítulo a su difícil presente institucional.

Matias Abaldo Foto: IG: abaldom10

Independiente no para de sumar complejidades a su ya muy delicado presente deportivo. En las últimas horas, se viralizaron varias fotografías del departamento de uno de sus jugadores en las cuales se aprecian fajos de billetes, drogas y bebidas alcohólicas. En la fecha pasada, el Rojo se quedó sin chances de clasificar a los play-off del campeonato clausura y está lejos de acceder a las copas internacionales por la tabla anual.

Los hinchas del club de Avellaneda viven años duros para demostrar el amor por los colores. En un club testigo de la inestabilidad política, los fanáticos tienen que soportar, además de los malos resultados, los escándalos que protagonizan sus jugadores.

La verdad detrás del escándalo

Las fotos que complican al jugador de independiente Foto: IG: elmenoragust1n

Matías Abaldo, el futbolista uruguayo que juega de delantero, quedó en el centro de las críticas debido a las fotos publicadas por el cantante de música urbana “El Menor”, donde se podía ver marihuana, bebidas alcohólicas y partes de la casa del jugador de Independiente.

El delantero expresó sus disculpas y explicó: “Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”.

El balcón del jugador de Independiente Foto: X: @juanlezka

Además, agregó que “estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”.

Las disculpas de Matias Abaldo Foto: IG: abaldom10

No es el primer escándalo festivo que tienen Los Diablos Rojos. En octubre de 2024, los jugadores Diego Tarzia, Kevin Lomónaco, Ignacio Maestro Puch, Marcos Pellegrino y Santiago Tolosa estuvieron implicados en una polémica celebración arriba de un yate, con alcohol, música y donde aparecían modelos e influencers como Sasha Ferro y Florencia Regidor, luego de la victoria del club de Avellaneda contra Lanús.

Tampoco es la primera vez que el jugador uruguayo presenta problemas fuera de la cancha que afectan su vida deportiva. Cuando estuvo en Gimnasia, Abaldo había sido noticia porque desapareció de la concentración del Lobo y se marchó a Uruguay. En aquel momento, la dirigencia del conjunto platense lo licenció y explicó que estaba con tratamiento psiquiátrico porque atravesaba problemas de salud mental.

Matías Abaldo en Gimnasia. Foto: NA

Tras un paso por Uruguay en el club que lo vio surgir, Defensor Sporting, volvió a la Argentina, esta vez al Rojo, cuando el entrenador era Julio Vaccari. Por los malos resultados, el cuerpo técnico del rojo sufrió cambios y asumió Gustavo Quinteros. En el segundo semestre, el jugador aún no anotó goles y el equipo no conoce la victoria. Independiente atraviesa un delicado presente y no encuentra la forma de tapar los escándalos.