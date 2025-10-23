Messi sigue en la MLS: renovó su contrato con el Inter Miami hasta 2028

El capitán de la Selección Argentina seguirá en el equipo al que llegó en 2023. El anuncio fue realizado en las redes sociales del club.

Lionel Messi en Inter Miami. Foto: Reuters

Lionel Messi se queda en el Inter Miami. Las redes sociales del equipo de la Major League Soccer (MLS) confirmaron la extensión del contrato del capitán de la Selección Argentina. De esta manera, el futbolista permanecerá en el club hasta el 2028, según detallaron.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy realmente contento de seguir aquí”, declaró Messi en el texto compartido por la institución.

El anuncio fue realizado con un video, donde se menciona que Lionel Messi “está en casa”. Allí, el integrante de la Selección Argentina firma un contrato en un escritorio, con el estadio en construcción de fondo.

Justamente, el rosarino siguió en su declaración: “Todos estamos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en Miami Freedom Park. No podemos esperar a que esté terminado, para experimentarlo desde adentro, en nuestro nuevo hogar, y para que los fanáticos también lo disfruten. Va a ser algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”.

Lionel Messi extendió su contrato con el Inter Miami. Foto: X Inter Miami

Jorge Más, propietario gerente de Inter Miami CF, agregó a las declaraciones: “Prometimos a nuestros fanáticos que soñaríamos en grande para construir un club icónico. Un club que representa la pasión, el trabajo duro y la dedicación de todos los que nos precedieron para crear un Miami construido sobre sueños”.

Y detalló que “la firma de Leo hasta 2028 es una oda a nuestra increíble ciudad. Esperamos con ansias escribir nuevos capítulos en nuestro estadio en Miami Freedom Park. Juntos seguiremos construyendo y soñando”.

Lionel Messi en Inter Miami Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi llegó a la MLS en 2023, proveniente de Paris Saint-Germain. Su huella fue inmediata, ya que decantó en otras incorporaciones de primer nivel como Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, entre otros.