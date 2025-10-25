Coincidencia de argentinos: cómo le fue a Franco Colapinto en el equipo que correrá Nicolás Varrone en Fórmula 2

El piloto de Alpine corrió con Van Amersfoot Racing, aunque en otra categoría que su compatriota.

Franco Colapinto y Nicolás Varrone en el equipo Van Amersfoort Racing. Foto: Instagram

La llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2 representa una gran noticia para el automovilismo en Argentina. El piloto correrá bajo el equipo Van Amersfoot Racing, lo que lo ubica en un llamativo lugar de coincidencia con Franco Colapinto. El actual integrante de la Fórmula 1 también estuvo en dicha escudería, aunque en la F3.

Justamente, este equipo de origen neerlandés fue clave en el recorrido de Colapinto para llegar al lugar privilegiado en el que se encuentra hoy. Sus primeros pasos dentro de la Fórmula 3, donde se destacó en dos temporadas, fueron bajo los colores que defenderá Varrone desde 2026.

Nicolás Varrone en Fórmula 2. Foto: Instagram

El piloto de Alpine hizo su desembarco en la categoría en 2022, donde corrió el calendario completo con VAR. Cabe destacar que en 2020 y 2021 ya había hecho pruebas de postemporada, en F3, aunque en MP Motorsport.

Cómo le fue a Colapinto con Van Amersfoort Racing

Finalmente, su debut oficial se dio con Van Amersfoort Racing, donde era compañero de Rafael Villagómez y Reece Ushijima. Su rendimiento fue exitoso desde el comienzo: hizo la pole position en la primera carrera, en el Gran Premio de Sakhir.

Franco Colapinto, ganador de Imola en la Fórmula 3, REUTERS

Su primer triunfo llegó en la segunda fecha, en el Gran Premio de Emilia Romagna, aunque repitió en el Gran Premio de Italia. En ambos casos, obtuvo las victorias en la carrera 1 del fin de semana, ya que en cada ronda se disputan dos.

El balance de Franco Colapinto con VAR también muestra otros tres podios: tercero en Austria, segundo en Hungría y tercero nuevamente en Países Bajos.

Franco Colapinto en Fórmula 3. Foto: Instagram

Finalmente, culminó la temporada en el noveno lugar, con 76 puntos en total. En el mismo torneo, participaron los actuales pilotos de Fórmula 1 Oliver Bearman e Isack Hadjar, que terminaron tercero y cuarto, respectivamente.

El camino de Franco Colapinto dentro de la categoría siguió con el equipo MP Motorsport, donde hizo toda la temporada 2023 (4°) y finalmente dio el salto a la Fórmula 2.

Franco Colapinto en Fórmula 3. Foto: Instagram

Con respecto a Van Amersfoot Racing, tuvo en su equipo a lo largo de la historia a nombres como el de Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher, Liam Lawson y Oliver Bearman, entre otros. Ahora se suma a la lista el de Nicolás Varrone, que debutará oficialmente en el Gran Premio de Australia 2026.

Fórmula 2: el calendario completo de Nicolás Varrone para 2026

Calendario de la Fórmula 2 para 2026. Foto: Fórmula 2