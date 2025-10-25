Video: la contundente reacción de Flavio Briatore al error de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de México
Franco Colapinto tuvo una floja clasificación al Gran Premio de México y terminó en la última posición. En su vuelta final, el piloto argentino de Alpine intentó ganar posiciones y se fue de pista, generando el enojo de Flavio Briatore, cuyo gesto de desaprobación quedó capturado por la transmisión oficial.
En busca de una mejor ubicación, Colapinto pisó uno de los pianos y su monoplaza se levantó varios centímetros. Si bien recuperó el control, superó los límites del circuito y no pudo cerrar una mejor vuelta.
En la repetición de la maniobra, la transmisión mostró a Briatore junto a su hijo observando la carrera. Las imágenes mostraron al italiano levantando la mano en un enojado gesto de queja y decepción.
Además de Colapinto, en la Q1, los eliminados fueron Lance Stroll (19°-Aston Martin), Pierre Gasly (18°-Alpine), Alex Albon (17°-Williams Racing) y Gabriel Bortoleto (16°-Sauber).
También podría interesarte
En el segundo corte se despidieron Liam Lawson (15°-Racing Bulls), Fernando Alonso (14°-Aston Martin), Nico Hülkenberg (13°-Sauber), Esteban Ocon (12°-Haas) y Yuki Tsunoda (11°-Red Bull).
La “pole” fue para Lando Norris (1°-McLaren), seguido de Charles Leclerc (2°-Ferrari) y Lewis Hamilton (3°-Ferrari).
Por detrás se ubicaron: George Russell (4°-Mercedes), Max Verstappen (5°-Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (6°-Mercedes), Carlos Sainz (7°-Williams Racing), Oscar Piastri (8°-McLaren), Isack Hadjar (9°-Racing Bulls) y Oliver Bearman (10°-Haas).
Cuándo corre Franco Colapinto: día y horario del GP de México
Domingo 25/10
- Carrera a las 17
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.