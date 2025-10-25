Video: la contundente reacción de Flavio Briatore al error de Franco Colapinto durante la clasificación del Gran Premio de México

En busca de una mejor ubicación, el piloto argentino de Alpine pisó uno de los pianos y su monoplaza se levantó varios centímetros.

La reacción de Flavio Briatore al error de Franco Colapinto. Foto: Captura

Franco Colapinto tuvo una floja clasificación al Gran Premio de México y terminó en la última posición. En su vuelta final, el piloto argentino de Alpine intentó ganar posiciones y se fue de pista, generando el enojo de Flavio Briatore, cuyo gesto de desaprobación quedó capturado por la transmisión oficial.

En busca de una mejor ubicación, Colapinto pisó uno de los pianos y su monoplaza se levantó varios centímetros. Si bien recuperó el control, superó los límites del circuito y no pudo cerrar una mejor vuelta.

La reacción de Flavio Briatore al error de Franco Colapinto. Video: F1 TV

En la repetición de la maniobra, la transmisión mostró a Briatore junto a su hijo observando la carrera. Las imágenes mostraron al italiano levantando la mano en un enojado gesto de queja y decepción.

Además de Colapinto, en la Q1, los eliminados fueron Lance Stroll (19°-Aston Martin), Pierre Gasly (18°-Alpine), Alex Albon (17°-Williams Racing) y Gabriel Bortoleto (16°-Sauber).

En el segundo corte se despidieron Liam Lawson (15°-Racing Bulls), Fernando Alonso (14°-Aston Martin), Nico Hülkenberg (13°-Sauber), Esteban Ocon (12°-Haas) y Yuki Tsunoda (11°-Red Bull).

La “pole” fue para Lando Norris (1°-McLaren), seguido de Charles Leclerc (2°-Ferrari) y Lewis Hamilton (3°-Ferrari).

Formula One F1 - Mexico Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 24, 2025 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Henry Romero Foto: REUTERS

Por detrás se ubicaron: George Russell (4°-Mercedes), Max Verstappen (5°-Red Bull), Andrea Kimi Antonelli (6°-Mercedes), Carlos Sainz (7°-Williams Racing), Oscar Piastri (8°-McLaren), Isack Hadjar (9°-Racing Bulls) y Oliver Bearman (10°-Haas).

Cuándo corre Franco Colapinto: día y horario del GP de México

Domingo 25/10

Carrera a las 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.