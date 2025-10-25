Franco Colapinto terminó 19° en la última práctica libre del Gran Premio de México: cuándo y a qué hora es la clasificación

El piloto argentino terminó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine, que se ubicó en la decimoctava posición.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México. Foto: REUTERS

Franco Colapinto finalizó 19° en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de México de la Fórmula 1 antes de la clasificación. El piloto argentino terminó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de Alpine, que se ubicó en la decimoctava posición.

Colapinto terminó con un mejor tiempo de 1:18.581, mientras que la marca de Gasly fue de 1:18.412.

El más rápido fue Lando Norris (McLaren), con una vuelta de 1:16.633. El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari), con un tiempo de 1:16.978 y George Russell (Mercedes), con 1:17.145.

El rendimiento de Colapinto en las prácticas libres del GP de México

La acción en el Autódromo Hermanos Rodríguez había empezado el viernes con las otras dos pruebas. En la primera, el pilarense finalizó en la novena posición, con un tiempo de 1:19.331. Por su parte, Paul Aron, que ocupó el asiento de Gasly en la escudería francesa, terminó 15°.

En la segunda práctica libre, Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721 otra vez por delante de su compañero de Alpine, en este caso Pierre Gasly, que finalizó 20°.

La actividad continúa este sábado con la clasificación para la carrera del domingo. El piloto argentino intentará sumar sus primeros puntos en una temporada que se está haciendo extremadamente complicada en el peor auto de la grilla.

El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el GP de Estados Unidos. Foto: X @santosballok

Colapinto viene de protagonizar una de las polémicas del fin de semana en el GP de Estados Unidos, donde superó a Gasly sobre el final de la carrera pese a que desde el equipo francés le habían dado la orden de que no lo hiciera.

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de México

Sábado 24/10

Clasificación a las 19

Domingo 25/10

Carrera a las 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.