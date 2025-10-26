Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras finalizar décimo sexto en el Gran Premio de México

La próxima carrera se realizará en el circuito más cercano a la Argentina, por lo que se espera una gran presencia de público albiceleste. Conocé de cuál se trata y el cronograma con los días y horarios.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1.Eloisa Sanchez Foto: Reuters (Eloisa Sanchez)

Luego del Gran Premio de México de la Fórmula 1, muchos fanáticos argentinos ya se preguntan “cuándo vuelve a correr Franco Colapinto”. Para matar la ansiedad, la próxima carrera se realizará en el circuito más cercano a la Argentina.

A pesar de ello, los seguidores deberán esperar hasta el próximo 9 de noviembre, fecha en la cual se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el mítico circuito de Interlagos, donde se esperará por una gran presencia de público argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Henry Romero)

Asimismo, los medios especializados de la máxima categoría del automovilismo prevén que en la previa de dicho Gran Premio se anuncie oficialmente la renovación del piloto argentino con Alpine, después del hermetismo generado en la última semana.

En una semana donde también se anunció la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2, donde representará a la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, se espera la marca francesa haga lo mismo con Colapinto tras su primera temporada en Alpine.

El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Henry Romero)

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

Las posiciones del Gran Premio de México de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Ollie Bearman (Haas) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls)

Lando Norris superó por un punto a Oscar Piastri y es el nuevo líder de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Lisi Niesner)

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1