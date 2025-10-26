Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto tras finalizar décimo sexto en el Gran Premio de México
Luego del Gran Premio de México de la Fórmula 1, muchos fanáticos argentinos ya se preguntan “cuándo vuelve a correr Franco Colapinto”. Para matar la ansiedad, la próxima carrera se realizará en el circuito más cercano a la Argentina.
A pesar de ello, los seguidores deberán esperar hasta el próximo 9 de noviembre, fecha en la cual se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el mítico circuito de Interlagos, donde se esperará por una gran presencia de público argentino.
Asimismo, los medios especializados de la máxima categoría del automovilismo prevén que en la previa de dicho Gran Premio se anuncie oficialmente la renovación del piloto argentino con Alpine, después del hermetismo generado en la última semana.
En una semana donde también se anunció la llegada de Nicolás Varrone a la Fórmula 2, donde representará a la escudería neerlandesa Van Amersfoort Racing, se espera la marca francesa haga lo mismo con Colapinto tras su primera temporada en Alpine.
El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas
Sábado 8 de noviembre
- Carrera sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14:00 horas
Las posiciones del Gran Premio de México de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Ollie Bearman (Haas)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren): 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren): 356
- Max Verstappen (Red Bull): 321
- George Russell (Mercedes): 258
- Charles Leclerc (Ferrari): 210
- Lewis Hamilton (Ferrari): 146
- Kimi Antonelli (Mercedes): 97
- Alexander Albon (Williams): 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Fernando Alonso (Aston Martin): 33
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Oliver Bearman (Haas): 32
- Esteban Ocon (Haas): 30
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0