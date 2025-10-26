Fórmula 1: Colapinto terminó décimo sexto en el GP de México que tuvo como ganador al nuevo líder Lando Norris

El piloto argentino padeció un trompo al inicio de la competición que lo marginó del ritmo de la carrera. Con esta victoria, Norris superó por un punto a su compañero Oscar Piastri y pasó a liderar el Campeonato de Pilotos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Eloisa Sanchez)

Franco Colapinto finalizó décimo sexto este domingo en el Gran Premio de México de la Fórmula 1, que tuvo como ganador a Lando Norris (McLaren), quien quedó como nuevo líder del Campeonato de Pilotos.

Lando Norris en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Raquel Cunha)

El inicio de la carrera fue un tanto caótico para Max Verstappen (Red Bull), que se vio involucrado en una feroz lucha con las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton, por la segunda posición del Gran Premio.

En el fondo de la fila, Colapinto, quien largó desde la vigésima plaza tras una mala clasificación, tuvo un leve contacto con Lance Stroll (Aston Martin), pisó el pasto e hizo un trompo a la salida de la primera curva.

El accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Créditos: F1 TV.

A pesar de ello, el piloto argentino no sufrió daños en su monoplaza y logró reincorporarse a la carrera, continuando con su estrategia de una extensa primera parada después de haber largado con neumáticos duros.

Lo más atractivo de la competencia fue la batalla entre George Russell (Mercedes) y Oscar Piastri (McLaren), el líder del campeonato de la F1, quien padeció el gran ritmo y la buena defensa del piloto británico.

George Russell seguido de cerca por Oscar Piastri en el GP de México de la F1. Foto: Reuters (Henry Romero)

En las últimas vueltas del Gran Premio, Colapinto recortó la brecha de segundos con su compañero Pierre Gasly, quien tenía neumáticos soft desgastados, reviviendo el polémico sobrepaso que le hizo en el GP de Austin.

Sin embargo, a falta de una vuelta para el final, el abandono de Carlos Sainz (Williams) provocó la salida del Virtual Safety Car (VSC) impidiéndole el adelanto al pilarense y, también, a Verstappen sobre Leclerc.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren): 357 puntos Oscar Piastri (McLaren): 356 Max Verstappen (Red Bull): 321 George Russell (Mercedes): 258 Charles Leclerc (Ferrari): 210 Lewis Hamilton (Ferrari): 146 Kimi Antonelli (Mercedes): 97 Alexander Albon (Williams): 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Carlos Sainz (Williams): 38 Fernando Alonso (Aston Martin): 33 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Oliver Bearman (Haas): 32 Esteban Ocon (Haas): 30 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1