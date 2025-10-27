Boca le dio vuelta a Barracas Central un partido clave para la clasificación a la Copa Libertadores

Fue 3-1 gracias a los goles de Rodrigo Insúa, Milton Giménez (x2) y Miguel Merentiel. En el “Guapo” se fue expulsado Iván Tapia.

Barracas Central vs Boca. Foto: NA

Boca Juniors le ganó 3-1 Barracas Central como visitante por el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura y que se había postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo. De esta manera, se ubica segundo en la tabla anual y hoy estaría ingresando a la próxima Copa Libertadores.

Los goles de la tarde en el Estadio Claudio Fabián Tapia los marcaron Rodrigo Insúa, Milton Giménez (x2) y Miguel Merentiel. En el “Guapo” se fue expulsado Iván Tapia.

Barracas Central vs Boca. Foto: NA

El primer tiempo estuvo cargado de infracciones y tarjetas desde el arranque. A los 2 minutos, Rafael Barrios fue el primer amonestado del encuentro tras una falta sobre Merentiel, mientras que Leandro Paredes también vio la tarjeta amarilla y llegó a la quinta, por lo que no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes.

La roja a Tapia a los 13 minutos condicionó el desarrollo del partido, obligando al “Guapo” a reacomodarse en la cancha.

La desventaja numérica no frenó al local, que marcó a los 20 minutos gracias a Insúa, que aprovechó un saque largo de Marcos Ledesma, anticipó a la defensa rival y definió con un potente remate al ángulo, dejando sin reacción a Agustín Marchesín.

Barracas Central vs Boca. Foto: NA

Los dirigidos por Claudio Úbeda salieron al segundo tiempo decididos a dar vuelta el marcador. Milton Gimenez anotó el empate del “Xeneize” a los 53’ tras una gran actuación del ingresado Exequiel Zeballos, que le cambio la cara al equipo.

Dos minutos después, Gimenez dio vuelta el encuentro para Boca y anotó el doblete tras un gran centro de Juan Barinaga.

El 3-1 llegaría en los pies de Merentiel a los 67′. Otra vez asistencia del “Changuito” Zeballos, que se corrió toda la cancha para asistir al uruguayo.

La próxima fecha, Barracas Central recibirá a Argentinos Juniors, el sábado 1 de noviembre a las 16. Por su parte, Boca visitará a Estudiantes en La Plata, el domingo 2 a las 16.

El resumen de Barracas Central vs Boca