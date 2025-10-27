Boca y más que un partido: el lugar privilegiado que ocupará si gana ante Barracas Central

El Xeneize busca clasificar a la Copa Libertadores, por lo que debe ganar para no depender de resultados ajenos.

Boca Juniors busca clasificar a la Copa Libertadores 2025. Foto: X @BocaJuniors.

Boca tiene dos grandes objetivos para el final del 2025: ganar el Torneo Clausura y clasificar a la Copa Libertadores 2026. Por esto mismo, una victoria ante Barracas Central este lunes parece fundamental en sus aspiraciones.

Lo llamativo es que la pelea por ingresar al torneo continental será cabeza a cabeza contra River, que ya quedó afuera de la Libertadores y Copa Argentina. Sin embargo, hay una ventaja para el Xeneize, aunque depende del resultado de este lunes.

Boca vs Belgrano. Foto: X @Belgrano

Actualmente, en la tabla anual el Millonario aparece por sobre Boca. Sin embargo, los dirigidos por Claudio Úbeda cuentan con un partido menos. De esta manera, en caso de sumar tres puntos ante Barracas, pasarán a la zona de clasificación directa y dependerán de sí mismos para asegurarse un cupo en Libertadores.

En detalle, Rosario Central está en lo más alto de la tabla anual con 62 unidades y ya tiene asegurado su lugar en el torneo de CONMEBOL. Detrás, lo siguen River con 52 y Argentinos y Riestra con 51 puntos. Un escalón más abajo aparece Boca con 50, aunque el partido menos lo puede colocar virtualmente segundo, con 53 posibles.

Rosario Central ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2025. Foto: X @RosarioCentral

De esta manera, aparece un cabeza a cabeza entre el Xeneize y el Millonario, cuando faltan pocas semanas para el Superclásico.

El panorama puede ser favorable para Boca, siempre y cuando cumpla con sus obligaciones y gane los cuatro partidos que le restan para la tabla.

Boca debe ganar para sumar puntos de cara a la clasificación de Copa Libertadores 2025. Foto: NA.

El calendario del Xeneize marca que los siguientes partidos serán ante Barracas Central (V), Estudiantes de La Plata (V), River Plate (L) y Tigre (L).

River, por su parte, debe tres partidos: Gimnasia de La Plata (L), Boca (V) y Vélez Sarsfield (V).

Boca visita a Barracas: todo lo que hay que saber del partido

Barracas Central y Boca chocan este lunes en el marco de la postergada fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Tomás Belmonte, Boca Juniors vs Barracas Central. Foto: NA/Juan Floglia

Mientras el “Guapo” busca una victoria para mantenerse en zona de playoffs, el “Xeneize” quedó décimo tras la última derrota, y necesita ganar para meterse entre los ocho mejores pero también para sumar para la Tabla Anual.

Probables formaciones de Barracas Central vs Boca

Barracas Central: Ledesma, Barrios, Insúa, Demartini, Rak, Jappert, Ruiz, Tapia, Miloc, Candia, Bruera.

Boca Juniors: Marchesín, Blanco, Costa, Di Lollo, Barinaga, Paredes, Battaglia, Palacios, Aguirre, Merentiel, Giménez.