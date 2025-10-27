La AFA confirmó cuándo se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La “Lepra mendocina” llega al partido decisivo tras dejar afuera a River en semifinales. Por su parte, el “Bicho” eliminó a Belgrano de Córdoba. Dónde y a qué hora se jugará el partido.

Copa Argentina, trofeo. Foto: NA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre.

La “Lepra mendocina” llega al partido decisivo tras dejar afuera a River en semifinales. Por su parte, el “Bicho” eliminó a Belgrano de Córdoba.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Foto: NA

Dónde y a qué hora se juega la final de la Copa Argentina

Pese a confirmar la fecha, la AFA afirmó que tanto el horario como el estadio en el cual se jugará la final todavía no está confirmado.

El camino de Independiente Rivadavia hacia la final

Primera ronda : 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires.

Segunda ronda : 2-2 (3 a 1 por penales) a Platense.

Octavos de final : 2-1 a Central Córdoba de Rosario.

Cuartos de final : 3-1 a Tigre.

Semifinal: 0-0 (4 a 3 por penales) a River.

El camino de Argentinos Juniors hacia la final

Primera ronda : 3-0 a Central Norte de Salta.

Segunda ronda : 3-0 a Excursionistas.

Octavos de final : 2-1 a Aldosivi.

Cuartos de final : 1-0 a Lanús.

Semifinal: 2 a 1 a Belgrano.

