La AFA confirmó cuándo se juega la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Argentinos Juniors se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre.
La “Lepra mendocina” llega al partido decisivo tras dejar afuera a River en semifinales. Por su parte, el “Bicho” eliminó a Belgrano de Córdoba.
Dónde y a qué hora se juega la final de la Copa Argentina
Pese a confirmar la fecha, la AFA afirmó que tanto el horario como el estadio en el cual se jugará la final todavía no está confirmado.
El camino de Independiente Rivadavia hacia la final
- Primera ronda: 1-0 a Estudiantes de Buenos Aires.
- Segunda ronda: 2-2 (3 a 1 por penales) a Platense.
- Octavos de final: 2-1 a Central Córdoba de Rosario.
- Cuartos de final: 3-1 a Tigre.
- Semifinal: 0-0 (4 a 3 por penales) a River.
El camino de Argentinos Juniors hacia la final
- Primera ronda: 3-0 a Central Norte de Salta.
- Segunda ronda: 3-0 a Excursionistas.
- Octavos de final: 2-1 a Aldosivi.
- Cuartos de final: 1-0 a Lanús.
- Semifinal: 2 a 1 a Belgrano.
Los campeones de la Copa Argentina
- Boca Juniors - Cuatro títulos (1969, 2012, 2015 y 2020).
- River Plate - Tres títulos (2016, 2017 y 2019).
- Arsenal (2013), Huracán (2014), Rosario Central (2018), Patronato de Paraná (2022), Estudiantes de La Plata (2023) y Central Córdoba (2024) - Un título cada uno.