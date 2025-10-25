River afuera de la Copa Argentina 2025: la reflexión de Marcelo Gallardo que alertó a los hinchas millonarios

Independiente Rivadavia de Mendoza eliminó al conjunto riverplatense por penales, en un nuevo golpe para el equipo.

Marcelo Gallardo. Foto: EFE

River sufrió una derrota sensible este viernes por la noche, cuando cayó por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en las semifinales de Copa Argentina. De esta manera, queda en el camino otro de los objetivos que tenían los dirigidos por Marcelo Gallardo, quien realizó una dura reflexión tras el encuentro acerca de su futuro y los compromisos que siguen para el equipo.

Tras el cero a cero en los 90 minutos, la historia se definió desde los 12 pasos. Miguel Borja y Luciano Galoppo fallaron sus respectivos disparos, algo que derivó finalmente en la eliminación del Millonario. Como si fuera poco, el último penal lo tomó Sebastián Villa, ex Boca.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Luego del partido, el entrenador no quiso preguntas de la prensa, aunque habló en frente de los periodistas. “Voy a hablar poco, pero quiero tener argumentos sólidos en base a los que estamos viviendo y ser honesto. De acuerdo a los objetivos del año no hemos estado a la altura”, comentó con frustración.

Mientras los jugadores se retiraban de la cancha, desde las tribunas se escucharon insultos, algo sobre lo que se refirió Gallardo. “Nos ha costado muchísimo, la gente tiene razón en manifestar su descontento, hemos sido un equipo que no los ha identificado y eso claramente es responsabilidad de quien les habla. No hemos estado a la altura de partidos decisivos y hemos estado en deuda en ese aspecto”.

Y siguió: “No cabe otra que aceptar y abrazar este momento de mierda y oscuro deportivamente hablando porque tenés que hacerte cargo y no te podés desprender. No podemos encontrar fluidez, soltura: en general el equipo no muestra frescura ni creatividad. Cuando suceden esas cosas vivís momentos como este”.

Sobre su futuro, el técnico dijo que “analizaremos al final de la temporada, en la que faltan pocos días y después haremos un análisis de cómo seguimos porque claramente hasta ahora los objetivos no se han cumplido”.

Actualmente, el único torneo que le queda en disputa es el Clausura, que está cerca de llegar a su etapa de eliminatorias. “Veremos si podemos intentar agarrarnos del campeonato que es la única chance que tenemos para revertir este año totalmente negativo. Después, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así, punto”, remarcó.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

“En este momento de mierda nadie te va a esperar para darte un abrazo o tomar de la mano para llevarte a un lugar. Posiblemente tendremos que entender que este momento nos toca atravesarlos solos porque el mundo del fútbol es así. Cuando ganás están todos y cuando perdés no hay nadie”, reflexionó.

Cómo sigue el año para River tras la eliminación en Copa Argentina

Tras caer ante Independiente Rivadavia de Mendoza, River tiene compromisos por cumplir en el Torneo Clausura.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

El próximo partido estará ante Gimnasia de La Plata como local, aunque luego llegará uno de los platos fuertes del semestre: el Superclásico ante Boca el domingo 9 de noviembre como visitante.

La última fecha será ante Vélez, también en condición de visitante.

Además de clasificar a los playoffs, el otro objetivo para el Millonario es ingresar a la Copa Libertadores 2026. Hasta el momento, están en zona de clasificación, aunque si Boca gana su partido pendiente pasará a estar en el repechaje.