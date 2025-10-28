Franco Colapinto vuelve a Brasil: cuál es el precio de la entrada para ver la Fórmula 1 y cuánto sale un vuelo a San Pablo

El próximo 9 de noviembre, el piloto argentino que corre para Alpine regresa al circuito de Interlagos, después de su recordado accidente bajo la lluvia. Teniendo en cuenta la cercanía, los fanáticos argentinos se pelean por un ticket para ver en vivo y en directo al joven pilarense.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: EFE (José Méndez)

En la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto vuelve a Brasil para correr el Gran Premio de São Paulo, que se llevará a cabo en el histórico circuito de Interlagos, donde ya participó en 2024 con Williams Racing.

Teniendo en cuenta la proximidad con el país vecino, los fanáticos argentinos todavía tienen la posibilidad de conseguir una entrada y viajar a San Pablo para ver a Colapinto, quien buscará sumar sus primeros puntos con Alpine.

Según informa la página ‘brasilf1.com’, a cargo de la venta de entradas oficiales para el GP de São Paulo, la mayoría de los sectores del circuito ya fueron agotados. El único sector que aún está disponible para compra de tickets es la tribuna G.

El precio de la entrada para la tribuna G es de 700 dólares que, convertidos en pesos argentinos, serían $1.031.450. Este sector de la pista conforma la recta más larga de Interlagos, a la salida de las tres primeras curvas.

¿Cuánto cuesta un vuelo a San Pablo para ver la Fórmula 1?

En caso de conseguir una de las últimas entradas, el siguiente paso es comprar un vuelo directo a San Pablo, donde este 9 de noviembre de 2025 se correrá la carrera, una de las últimas la actual temporada de la F1.

Partiendo desde Buenos Aires, la agencia de viajes líder en Latinoamérica, ‘Despegar’, ofrece vuelos de ida (sin escalas) que van desde los $229.971 (Flybondi) hasta los $782.803 (Swiss).

A continuación, los precios de los viajes de ida desde Buenos Aires a São Paulo, viajando el sábado 8 de noviembre, un día antes del Gran Premio:

Flybondi : $229.971

LATAM : $266.986

Air Canada : $283.027

Ethiopian Airlines : $314.512

Gol : $325.625

Aerolíneas Argentinas : $370.494

Turkish Airlines : $597.873

Swiss: $782.803

De esta manera, si un fanático de la F1 quiere presenciar en vivo y en directo la actuación de Colapinto en el Gran Premio de São Paulo, entre entrada y viaje solo de ida, deberá gastar al menos $1.261.421. A eso, habría que sumarle un adicional por hospedaje y comida, dependiendo el tiempo de cada estadía.

El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1

Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre

Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre

Gran Premio de Catar - 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris y Oscar Piastri pelearán por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Lisi Niesner)