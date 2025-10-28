Franco Colapinto vuelve a Brasil: cuál es el precio de la entrada para ver la Fórmula 1 y cuánto sale un vuelo a San Pablo
En la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Franco Colapinto vuelve a Brasil para correr el Gran Premio de São Paulo, que se llevará a cabo en el histórico circuito de Interlagos, donde ya participó en 2024 con Williams Racing.
Teniendo en cuenta la proximidad con el país vecino, los fanáticos argentinos todavía tienen la posibilidad de conseguir una entrada y viajar a San Pablo para ver a Colapinto, quien buscará sumar sus primeros puntos con Alpine.
Según informa la página ‘brasilf1.com’, a cargo de la venta de entradas oficiales para el GP de São Paulo, la mayoría de los sectores del circuito ya fueron agotados. El único sector que aún está disponible para compra de tickets es la tribuna G.
El precio de la entrada para la tribuna G es de 700 dólares que, convertidos en pesos argentinos, serían $1.031.450. Este sector de la pista conforma la recta más larga de Interlagos, a la salida de las tres primeras curvas.
¿Cuánto cuesta un vuelo a San Pablo para ver la Fórmula 1?
En caso de conseguir una de las últimas entradas, el siguiente paso es comprar un vuelo directo a San Pablo, donde este 9 de noviembre de 2025 se correrá la carrera, una de las últimas la actual temporada de la F1.
Partiendo desde Buenos Aires, la agencia de viajes líder en Latinoamérica, ‘Despegar’, ofrece vuelos de ida (sin escalas) que van desde los $229.971 (Flybondi) hasta los $782.803 (Swiss).
A continuación, los precios de los viajes de ida desde Buenos Aires a São Paulo, viajando el sábado 8 de noviembre, un día antes del Gran Premio:
- Flybondi: $229.971
- LATAM: $266.986
- Air Canada: $283.027
- Ethiopian Airlines: $314.512
- Gol: $325.625
- Aerolíneas Argentinas: $370.494
- Turkish Airlines: $597.873
- Swiss: $782.803
De esta manera, si un fanático de la F1 quiere presenciar en vivo y en directo la actuación de Colapinto en el Gran Premio de São Paulo, entre entrada y viaje solo de ida, deberá gastar al menos $1.261.421. A eso, habría que sumarle un adicional por hospedaje y comida, dependiendo el tiempo de cada estadía.
El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas
Sábado 8 de noviembre
- Carrera sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14:00 horas
Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren): 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren): 356
- Max Verstappen (Red Bull): 321
- George Russell (Mercedes): 258
- Charles Leclerc (Ferrari): 210
- Lewis Hamilton (Ferrari): 146
- Kimi Antonelli (Mercedes): 97
- Alexander Albon (Williams): 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Fernando Alonso (Aston Martin): 33
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Oliver Bearman (Haas): 32
- Esteban Ocon (Haas): 30
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0