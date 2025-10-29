Flavio Briatore ya tomó una decisión sobre el futuro de Colapinto en la Fórmula 1: “Se espera el anuncio para el GP de Brasil”
El reloj pasa y la incertidumbre que rodea a Franco Colapinto acerca de su renovación con Alpine parece que va tomando color. Con el paso de los días y, de cara al Gran Premio de Brasil, el más cercano a la Argentina, crecen los rumores de la continuidad del argentino en la Fórmula 1.
“Flavio Briatore finalmente tomó su decisión. Franco Colapinto fue confirmado y permanecerá en Alpine en 2026. Se espera que el anuncio se produzca en torno al próximo Gran Premio, en Brasil“, adelantó el sitio especializado en F1 ‘AutoRacer’.
Y destacó en su artículo sobre Colapinto: “El equipo siempre apoyó al piloto argentino, a pesar de las dificultades iniciales. Sin embargo, los ingenieros y el propio Briatore vieron una evolución en él, como demuestran sus recientes buenos resultados“.
En sintonía con este rumor que fue tomando fuerza en los últimos días, la página ‘Racing News 365′ remarcó que “el joven de 22 años volverá a ser compañero de Pierre Gasly en el equipo francés de F1, aunque no está claro cuántos años durará el nuevo contrato”.
También podría interesarte
No obstante, ‘AutoRacer’ subrayó que la evaluación interna liderada por Briatore y el equipo de ingenieros se inclinó por la renovación de Colapinto, quien mostró una tenaz evolución a lo largo de la temporada, superando algunos registros de su compañero francés.
Además, los recientes resultados positivos que logró Franco en la práctica libre 1 del Gran Premio de México, donde se midió “mano a mano” ante Paul Aron (piloto de reserva) y terminó 9° en los registros del primer día, reforzaron la confianza en el oriundo de Pilar.
El Alpine de Franco Colapinto tendrá un motor Mercedes en 2026
Para 2026, año en el cual Briatore dijo que Alpine pondrá todos sus esfuerzos, la escudería optó por abandonar su tradicional rol de constructor y convertirse en equipo cliente de Mercedes, tras la decisión de cerrar el departamento de motores de Viry Chatillon (Francia).
Esta decisión responde a los resultados obtenidos en las últimas temporadas, que no justificaban la magnitud de la inversión económica. Ahora, la expectativa estará puesta en la Power Unit Mercedes, que podría ser crucial para conseguir un mejor rendimiento el próximo año.
El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas
Sábado 8 de noviembre
- Carrera sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14:00 horas