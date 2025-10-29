Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura: Boca y River tienen fecha y día confirmado

El clásico del futbol argentino tendrá un picante especial. Los dos equipos buscan levantar su imagen y se juegan la clasificación a la Copa Libertadores

Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Foto: NA (Juan Foglia)

La Liga Profesional del futbol argentino confirmó el horario para el superclásico entre River y Boca, que se disputará en La Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El partido, que se jugará a las 16:30, tendrá un condimento especial para ambos equipos. Ninguno viene con un buen presente y se pondrá en juego la última plaza para la clasificación directa a la Copa Libertadores del año que viene.

Boca Juniors; River Plate; Mundial de Clubes 2025. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

Tras la remontada ante Barracas, el Xeneize ocupa la segunda plaza con 53 puntos y estaría obteniendo un cupo directo hacia la fase de grupos. El Millonario, tercero con 52 unidades, jugaría la fase previa en caso de que se mantengan estas posiciones, instancia donde su archirrival quedó eliminado ante Alianza Lima en febrero de este año.

El club de Núñez viene con un historial positivo frente a Boca en los últimos partidos. River salió victorioso en los últimos dos Superclásicos disputados en La Bombonera (2-0 en 2023 y 1-0 en 2024) y el que jugaron este año también lo ganó el conjunto de rojo y blanco.

Sin embargo la estadística histórica se inclina a favor del club azul y oro. De los 264 partidos oficiales, Boca se impuso en 92, River en 88 y hubo 84 empates.

Marcelo Gallardo, luego de la última victoria en el templo boquense, reiteró sus ganas de revertir ese historial negativo frente al clásico de toda la vida. Del otro lado, los dirigidos por Úbeda buscan consolidar su posición en la zona A del campeonato. Tras el último partido, escalaron a la tercera posición de la Zona A con 20 puntos.

River vs Boca, Superclásico. Foto: Reuteres/Agustin Marcarian

A pesar de que los 8 primeros de cada zona clasifican a los play-off, la posición al interior de cada zona es clave para conseguir la localía en los partidos de clasificación directa. Por lo tanto, el partido adquiere fundamental importancia de cara a la fase final del año.

Cronograma de la fecha 15° del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 - Rosario Central vs. San Lorenzo - Zona B

Sábado 8 de noviembre

17.00 - Racing vs. Defensa y Justicia - Zona A

19.15 - Huracán vs. Newell’s - Zona A

19.15 - Talleres vs. Platense - Zona B

21.30 - Unión vs. Barracas Central - Zona A

21.30 - San Martín de San Juan vs. Lanús - Zona B

Domingo 9 de noviembre

16.30 - Boca vs. River - Interzonal

19.20 - Sarmiento vs. Instituto - Zona B

19.20 - Banfield vs. Aldosivi - Zona A

21.30 - Tigre vs. Estudiantes - Zona A

21.30 - Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz - Zona B

Lunes 10 de noviembre