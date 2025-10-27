¿Se pierde el Superclásico?: se confirmó la lesión que sufrió Sebastián Driussi y sería baja en el partido de River ante Boca

El delantero del “Millonario” volverá a perderse un juego por lesión en este 2025. Cuánto tiempo estará lejos de las canchas.

¿Otra vez? Driussi se volvió a lesionar y será baja para jugar contra Boca. Foto: Reuters/Agustín Marcarian.

Sobre llovido, mojado dice el dicho. Y así parece que está River en las últimas horas, dado que atraviesa un muy mal presente futbolístico y ahora tiene que sumar la lesión de una de sus figuras, Sebastián Driussi, de cara al Superclásico contra Boca.

River perdió hace unos días contra Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina. En realidad, el partido lo igualó 0 a 0, pero el conjunto mendocino fue más certero en la tanda de penales y le propinó un golpe de knockout a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que quedaron eliminados del torneo y dejaron pasar una muy buena oportunidad de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

River quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza y encima sufrió la lesión de Sebastián Driussi. Foto: NA

Y como se dijo al principio -sobre llovido, mojado- es que encima de la eliminación y mal juego de River ante Independiente Rivadavia, también fue el encuentro en donde Driussi sintió la molestia física y pidió el cambio por saberse lesionado.

Se confirmó qué lesión sufrió Sebastián Driussi, que se perderá el Superclásico

Seba Driussi estará ausente más de 15 días, por lo que se perderá el Superclásico contra Boca que se disputará el fin de semana del sábado 15 y domingo 16 de noviembre, por la fecha 15° del torneo local argentino.

Es que se confirmó la lesión que padece: distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Cabe recordar que el delantero de 29 años con pasado en el fútbol ruso y de los Estados Unidos se había recuperado recientemente de un desgarro en el bíceps femoral izquierdo que en su momento lo había dejado afuera de cinco partidos con River.

Sebastián Driussi ha alternado buenas y malas en su regreso a River. Foto: X/@RiverPlate

Y también hay que tener presente que la lesión de Driussi se da justamente en la misma zona donde se había lesionado anteriormente, por lo que parece más difícil su recuperación rápida.

Hasta el momento, los números de Driussi en su regreso a River, son los siguientes: