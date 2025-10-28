Clasificación a las copas internacionales: cómo quedó la tabla anual tras la victoria de Boca ante Barracas Central

El Xeneize se impuso 3 a 1 como visitante en el partido postergado de la fecha 12 del Torneo Clausura y consiguió tres puntos vitales para conseguir un cupo a la próxima Copa Libertadores.

Barracas Central vs Boca. Foto: NA

La victoria de Boca frente a Barracas Central no solo es importante porque le permite acomodarse entre los ocho clasificados parcialmente en la Zona A del Torneo Clausura (quedó tercero, a un punto de Estudiantes y Central Córdoba), sino también porque le otorgó los tres puntos necesarios para escalar hasta el segundo lugar en la Tabla Anual y quedar en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras la victoria frente al Guapo, el combinado azul y oro acumula 53 puntos en la general producto de 15 triunfos, ocho igualdades y seis caídas. De este modo, es escolta de Rosario Central, líder con 62, y el único club que puede superar al Canalla, ya clasificado al torneo más prestigioso de Sudamérica. Por detrás, Boca tiene a River Plate (52), Argentinos Juniors y Deportivo Riestra (51); Racing, Lanús y San Lorenzo (46); Tigre (45) y Barracas Central (44).

La Bombonera quiere volver a ser sede de un partido por Copa Libertadores de Boca. Foto: REUTERS

El combinado dirigido por Claudio Úbeda tiene por delante tres partidos más que contabilizarán para la Tabla Anual y serán frente a Estudiantes como visitante, el Superclásico con River Plate y Tigre, los dos últimos en la Bombonera. En caso de avanzar a los playoffs del Clausura, los duelos que dispute no se tendrán en cuenta para la clasificación general.

Teniendo en cuenta esto, Boca sabe que, para acceder a la Libertadores 2026 a través de la Tabla Anual, no debe caer más allá del tercer lugar, que actualmente da la posibilidad de jugar un repechaje. En caso de que ello ocurra y de que no se liberen cupos, entrará a la Copa Sudamericana 2026.

La Tabla Anual, en detalle

En este momento, Rosario Central y Boca están clasificando a la Copa Libertadores 2026, mientras que River disputaría los partidos eliminatorios para acceder al certamen que le quita el sueño a todos los fanáticos del fútbol sudamericano.

Por su parte, Argentinos Juniors, Riestra, Racing, Lanús, San Lorenzo y Tigre están clasificando momentáneamente a la Copa Sudamericana 2026.