El goleador del momento: Joaquín Panichelli suena como posible refuerzo del Barcelona para reemplazar a Robert Lewandoski

El delantero cordobés deslumbra en el Racing de Estrasburgo y se perfila como el futuro del fútbol europeo. Su historia de superación, goles y talento lo pone en la mira del club catalán.

Joaquín Panichelli y el "Colo" Barco Foto: X: @Panichelli1

Barcelona está al acecho de un delantero para reemplazar a Robert Lewandoski. El club catalán ya dejó pasar la oportunidad de Julián Álvarez y no quieren que otro crack argentino se les vuelva a escapar de las manos. Es ahí donde Joaquín Panichelli suena como una oportunidad imperdible para el “blaugrana”.

En la presente Ligue 1, el delantero del Racing de Estrasburgo cosecha 9 goles en 10 partidos y es la nueva sensación del fútbol francés.

Surgido en River, pero de rápido salto al fútbol europeo, Paichelli entró en el radar de los grandes clubes y de la Selección Argentina, por lo que no se descarta una citación de cara al amistoso ante Angola.

La joya argentina que la rompe en Europa Foto: @Ligue1_ENG

El Estrasburgo marcha cuarto en el campeonato francés, a solo dos unidades del PSG, rival frente al cual empató 3-3, con un doblete del cordobés. El delantero argentino se transformó rápidamente en una figura clave del equipo.

Su presente futbolístico se explica por un desarrollo inesperado de su carrera que tuvo lugar después de deambular por clubes menores de la liga española y tras un buen desempeño en la segunda división con el CD Mirandés.

Joaquín Panichelli: la carrera de la joya argentina que la rompe en Europa

No todo fue color de rosas en la vida de Panichelli. De joven pasó por varios clubes de Córdoba (Belgrano, Atalaya y Racing) hasta el año 2020, cuando se mudó a Buenos Aires a probar suerte en los grandes clubes del fútbol argentino.

“A principios de enero empecé a entrenar con el grupo en Boca”, confesó el delantero, pero por problemas de papeles entre los clubes formativos y el Xeneize, no se concretó su pase. Días después se estaría probando en el “Millonario”. Aunque en un principio jugaba de volante, los goles y el buen desempeño lo fueron empujando cada vez más cerca del arco rival hasta convertirse en el delantero de la reserva del club de Núñez.

Ex-River

Sin embargo, no logró asentarse en River. Fue convocado en el partido contra Talleres por la fecha 21 de la Liga Profesional, pero no llegó a debutar oficialmente en la Primera División del club. Con 20 años y un sueño por cumplir, cruzó el charco para sumarse al Deportivo Alavés, en España. Allí jugaría para la filial B del equipo y sumaría goles, asistencias y buenos partidos.

El hambre de gloría de Panichelli tendría otra prueba de fuego que superar. Sobre el final de la temporada sufriría una lesión grave, rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, que lo alejaría de las canchas durante 8 meses. Volvería a calzarse los botines en febrero de 2024 en un partido contra el Barcelona.

Luego sería transferido al Mirandés, en la segunda división española, donde marcaría 21 goles en 44 partidos oficiales y conseguiría 9 asistencias. Aunque no lograría el ascenso, sus actuaciones lo convirtieron en la revelación de la temporada y llamó la atención de varios clubes.

Joaquín Panichelli Foto: @Panichelli1

Finalmente, llegaría el momento de demostrar de qué estaba hecho. En julio de 2025 aterrizó en tierras francesas para llenarlas de fútbol. Más precisamente, en el Racing de Estrasburgo, donde compartiría equipo con el “Colo” Barco.

Pero no fueron solo sus experiencias, también las enseñanzas de su padre que lo ayudaron en su andar. Germán Panichelli fue un delantero argentino con grandes actuaciones en el fútbol boliviano y con pasado en Instituto, La Gloria cordobesa. También estuvo muy cerca de vestir la banda roja, cuando fue comprado por el millonario a pedido expreso de Cesar Luis Menotti, pero una lesión se interpondría en su camino.

Además, es escritor de novelas de fútbol. La pasión por la lectura es otra de las herencias para su hijo, que disfruta del género de policiales. Joaquín aprovecha el ímpetu creativo y quiere escribir su nombre en la historia grande del fútbol mundial.