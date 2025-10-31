River y un fin de año caliente: quiénes son los 12 jugadores que vuelven en diciembre y cuáles se quedarían en el club

El “Millonario” enfrenta el cierre del año con la presión de ganar el Superclásico en La Bombonera y la incertidumbre por las elecciones presidenciales.

Marcelo Gallardo.

River afronta la última etapa del año con pocas balas en el cargador. Las eliminaciones de Copa Libertadores y Copa Argentina lo llevan a jugarse todo en la penúltima fecha, donde disputará el Superclásico contra Boca en La Bombonera.

Además, existe cierta incertidumbre por lo que pueda pasar este sábado 1 de noviembre, fecha en la cual se desarrollarán las elecciones para conformar la nueva comisión directiva, que tendrá nuevo Presidente.

Entretanto, una diligencia menos urgente aguarda su resolución en el calor de diciembre. El club recibirá el regreso de 12 futbolistas cedidos a préstamo a otros clubes y la comisión entrante deberá decidir quiénes se quedan y quiénes se van.

Los 12 jugadores de River que vuelven en diciembre

Enzo Díaz: el ex-Talleres se encuentra actualmente en São Paulo y su préstamo lo vincula con el club hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el "Tricolor” ejecutará la obligación de compra que tiene sobre el lateral, cuyo pase se valúa en U$S 2.000.000.

Enzo Díaz, jugador de River. Foto: NA.

Elián Giménez: pelea la permanencia en Primera División con Sarmiento. Se fue en enero de 2025 con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50% del pase. No es probable que “Verde” disponga de la cláusula por lo que el volante debería volver a vestir la banda roja a fin de año.

Ezequiel Centurión: el arquero de la Independiente Rivadavia viene de dejar afuera al “Millonario” en la definición por penales de las semifinales de la Copa Argentina. Se fue a mediados del 2024 a préstamo por un año y medio sin opción de compra. El 31 de diciembre debe volver al plantel y resta saber si se quedará a disputar los 3 palos con Franco Armani y Conan Ledesma, o se marchará nuevamente a otro club. Tiene contrato hasta 2026.

Ezequiel Centurión, River Plate

Tiago Serrago: el mediocampista se fue a Aldosivi por un año sin cargo ni opción de compra. Por lo tanto, tiene que presentarse en River cuando finalice su préstamo y se resolverá si continúa en el club o marcha con otro destino.

Daniel Zabala: el defensor de Huracán llamó la atención por sus buenas actuaciones. Sin embargo, un desgarro y una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha lo dejaron sin pisar las canchas durante casi todo el 2025. El “Globo” puede hacer uso de la opción de compra de U$S 1.200.000 por el 50% del pase.

Tomás Galván: actualmente está jugando para Vélez, donde es una pieza importante para Guillermo Barros Schelotto. Su cesión tiene una opción de compra por U$S 1.600.000 por el 100% y es posible que el “Fortín” la ejecute. De lo contrario, volverá a Núñez el 31 de diciembre.

Tomás Galván

Tomás Nasif: el delantero tuvo un buen arranque con Banfield, pero una lesión en el tobillo le imposibilitó sumar minutos en el Torneo Clausura. Volverá a River en diciembre.

Tomás Castro Ponce: el volante de 24 años finaliza en diciembre su préstamo con Almagro, que peleó por la permanencia en la Segunda División y se salvó del descenso por un punto.

Franco Alfonso: los destellos que había mostrado en su debut con Martín Demichelis y en los primeros partidos con la camiseta de Huracán parecían prometer un futuro brillante. Con el paso del tiempo, se fue apagando y actualmente está en Central Córdoba, donde no pudo sumar minutos.

Franco Alfonso, el mediocampista juvenil de River. Foto: Twitter @Francoalfonso00.

Gonzalo Trindade: con presente en Central Córdoba desde mediados de 2024, el lateral izquierdo no pudo sumar muchos minutos. Su préstamo se extiende hasta el 31 de diciembre próximo, momento en el que deberá volver a River.

Oswaldo Valencia: el juvenil colombiano juega en Deportivo Cúcuta desde agosto del año pasado. Si bien debía volver a Núñez al cumplirse un año de su cesión, las partes acordarían la extensión del acuerdo por seis meses más.

Alexis Gonzales: Audax Italiano pidió al joven argentino en febrero de 2025, en un préstamo que dura hasta fin de año. A sus 20 años, hay dos alternativas: que vuelva a irse cedido o que se sume a la Reserva.