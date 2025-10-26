Quién es Joaquín Panichelli, la nueva joya argentina: de no ser tenido en cuenta en River a romperla en Francia

El delantero argentino convirtió contra el PSG y es el goleador del torneo francés. Su brillante presente esconde una emocionante historia de superación.

Joaquín Panichelli Foto: @Panichelli1

Joaquín Panichelli es la nueva sensación argentina del futbol europeo. Su historia es un ejemplo de trabajo constante para salir adelante a pesar de que los resultados no lleguen cuando uno los desea. Con pasado en River, el jugador se fue al futbol español y hoy brilla en el Racing de Estrasburgo.

Los focos de la fama se posaron sobre el gracias al increíble arranque de campeonato que protagonizó el argentino: siete goles en ocho partidos. la estadística destaca que promedia 1 gol cada 89 minutos. Gracias a su olfato de delantero, el equipo francés se encuentra tercero en la liga, dos puntos detrás de Olympique de Marsella y acechando la espalda del Paris Saint Germain.

Pero no todo fue color de rosas en la vida de Panichelli. De joven pasó por varios clubes de córdoba (Belgrano, Atalaya y Racing) hasta el año 2020, cuando se mudó a Buenos Aires a probar suerte en los grandes clubes del futbol argentino.

Ex-River

“A principios de enero empecé a entrenar con el grupo en Boca”, confesó el delantero, pero por problemas de papeles entre los clubes formativos y el Xeneize, no se concretó su pase. Días después se estaría probando en el Millonario. Aunque en un principio jugaba de volante, los goles y el buen desempeño lo fueron empujando cada vez mas cerca del arco rival hasta convertirse en el delantero de la reserva del club de Núñez.

Sin embargo, no logró asentarse en River. Fue convocado en el partido contra Talleres por la fecha 21 de la Liga Profesional, pero no llegó a debutar oficialmente en la Primera División del club. Con 20 años y un sueño por cumplir, cruzó el charco para sumarse al Deportivo Alavés, en España. Allí jugaría para la filial B del equipo y sumaría goles, asistencias y buenos partidos.

El hambre de gloría de Panichelli tendría otra prueba de fuego que superar. Sobre el final de la temporada sufriría una lesión grave, rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda, que lo alejaría de las canchas durante 8 meses. Volvería a calzarse los botines en febrero de 2024 en un partido contra el Barcelona.

Luego sería transferido al Mirandés, en la segunda división española, donde marcaría 21 goles en 44 partidos oficiales y conseguiría 9 asistencias. Aunque no lograría el ascenso, sus actuaciones lo convirtieron en la revelación de la temporada y llamó la atención de varios clubes.

Su llegada a Francia

Finalmente, llegaría el momento de demostrar de qué estaba hecho. En julio de 2025 aterrizó en tierras francesas para llenarlas de futbol. Más precisamente, en el Racing de Estrasburgo, donde compartiría equipo con el “Colo” Barco.

Joaquín Panichelli y el "Colo" Barco Foto: X: @Panichelli1

“Tiene una mentalidad increíble” y “su cabezazo es uno de los mejores que he visto” son algunas de las descripciones del DT sobre la nueva estrella del equipo. Claro, para forjar ese temple mental que lo caracteriza, Joaquín tuvo que superar difíciles pruebas en su camino.

Pero no fueron solo sus experiencias, también las enseñanzas de su padre que lo ayudaron en su andar. Germán Panichelli fue un delantero argentino con grandes actuaciones en el futbol boliviano y con pasado en Instituto, La Gloria cordobesa. También estuvo muy cerca de vestir la banda roja, cuando fue comprado por el millonario a pedido expreso de Cesar Luis Menotti, pero una lesión se interpondría en su camino.

Además, es escritor de novelas de fútbol. La pasión por la lectura es otra de las herencias para su hijo, que disfruta del género de policiales. Joaquín aprovecha el ímpetu creativo y quiere escribir su nombre en la historia grande del futbol mundial.