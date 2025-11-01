El insólito reto de Lionel Messi al streamer Davoo Xeneize que se volvió viral: “No empieces a preguntar”

El futbolista y el creador de contenidos compartieron una transmisión en vivo, donde vivieron un momento que desató las risas de los presentes.

Davoo Xeneize y Lionel Messi. Foto: Instagram

Lionel Messi hizo una nueva incursión en el mundo del streaming, esta vez junto a Luis Suárez. El capitán del Inter Miami estuvo en la transmisión del encuentro entre Deportivo LSM y Montevideo Boca, en el fútbol uruguayo, en el formato de “Watch Party”. Además, dijeron presentes dos argentinos: La Cobra y Davoo Xeneize, quien se llevó un particular reto del 10.

En medio de la transmisión, que tuvo un clima descontracturado, hubo una pregunta de Davoo que sorprendió a Messi, por lo que el jugador de la Selección Argentina no dudó en frenarlo para que no pase a ser una entrevista.

El stream que compartieron Lionel Messi, Luis Suárez, La Cobra y Davoo Xeneize. Foto: Instagram

Ante la mirada del periodista Rafa Cotelo, que también estaba presente, el fanático de Boca rompió el silencio: “Te hago una consulta, ¿el mate cómo lo tomás vos?“.

Sin dudarlo, Lionel Messi dijo: “Pará, pará, pará, ¿qué vas a preguntar? No empieces a preguntar, eh. Estamos mirando el partido“. El resto de los integrantes estalló de risa, ante la aclaración del futbolista, que no quiso entrar en un reportaje.

El reto de Lionel Messi a Davoo Xeneize. Video: X.

“No te largués, no te largués”, completó para la risa del resto, a excepción de Davoo Xeneize, que se sintió avergonzado.

Cabe mencionar que Rodrigo De Paul también se sumó al stream, donde se vio el partido correspondiente a la cuarta división de Uruguay.

Deportivo LSM, el club que comparten Lionel Messi y Luis Suárez

Meses atrás, Lionel Messi se unió al club que fundó Luis Suárez, actual compañero en el Inter Miami. Se trata del Deportivo LSM (Luis Suárez Messi), un proyecto que comenzó a disputar la Primera D de Uruguay.

La gran meta que tienen como club es llegar a la Primera División en los próximos años, para poder competir con los principales nombres del país.

Luis Suárez y Lionel Messi en la presentación del Deportivo LSM (Luis Suárez Messi). Foto: captura.

Al realizar el anuncio oficial, Suárez indicó que “este es un sueño familiar”. Allí, recordó también que el proyecto inició en 2018 y actualmente ya tiene más de 3.000 socios. Además, detalló que el club tendrá fútbol formativo y profesional, por lo que habrá una gran estructura.

“Invité a un amigo, un compañero con el que compartimos mucho“, mencionó para presentar a Lionel Messi. El argentino, por su parte, agregó: “Es un orgullo que Luis me haya invitado. Espero aportar lo que pueda para que el club siga creciendo“.

Por otro lado, explicó por qué sumó a Messi a su nuevo sueño: “Este proyecto es el lugar perfecto para compartir nuestra visión de futbol y tener la misma ilusión“.