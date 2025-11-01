El nuevo comercial de Franco Colapinto que podría adelantar su futuro: “¿Firmo?"

El argentino permanecería en Alpine una temporada más. A la espera del gran anuncio en Fórmula 1, un clip despertó la ilusión de sus seguidores.

Franco Colapinto, Fórmula 1. Foto: REUTERS

Todo indica que solo falta esperar para conocer el futuro de Franco Colapinto. El piloto de Alpine seguiría en la Fórmula 1 durante 2026, junto con la escudería francesa. A la espera del gran anuncio, una publicidad parece enviar un guiño sobre el próximo paso en la carrera del argentino.

A una semana de que comience la actividad en el Gran Premio de Brasil 2025, publicaron un anuncio que tiene al conductor como protagonista. Allí, aprovecha para dejar una pista de lo que pueden ser los próximos días para él.

El nuevo diseño de Alpine, con la presencia de Mercado Libre. Foto: X AlpineF1Team

Mercado Libre es uno de sus principales anunciantes desde que llegó a Fórmula 1. Tanto en Williams como en Alpine, la marca dijo presente y hasta intervino en el diseño del monoplaza, con una livery especial para las carreras en América.

Como ocurrió en otras oportunidades, Franco Colapinto encabezó un comercial que consiste en que alguien de ML le entrega un pedido. Mientras toma el paquete, el argentino consulta: “¿Firmo?”.

El anuncio de Mercado Libre con un guiño al futuro de Franco Colapinto. Video: X.

Claro que este detalle fue tomado por sus fanáticos como un guiño de cara a su futuro. Más allá de que todavía no se realizó el anuncio oficial, puede que ya haya un contrato firmado que lo confirme para la temporada 2026, donde volverá a acompañar a Pierre Gasly.

Cuándo vuelve a correr Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Luego del Gran Premio de México de la Fórmula 1, muchos fanáticos argentinos ya se preguntan “cuándo vuelve a correr Franco Colapinto”. Para matar la ansiedad, la próxima carrera se realizará en el circuito más cercano a la Argentina.

A pesar de ello, los seguidores deberán esperar hasta el próximo 9 de noviembre, fecha en la cual se llevará a cabo el Gran Premio de Brasil, que se disputará en el mítico circuito de Interlagos, donde se esperará por una gran presencia de público argentino.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: EFE (José Méndez)

Asimismo, los medios especializados de la máxima categoría del automovilismo prevén que en la previa de dicho Gran Premio se anuncie oficialmente la renovación del piloto argentino con Alpine, después del hermetismo generado en la última semana.

Días y horarios del GP de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30 horas.

Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas.

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00 horas.

Clasificación: 15:00 horas.

Domingo 9 de noviembre