Elecciones en River: D’Onofrio llenó de elogios a Di Carlo y aseguró que “tiene una capacidad enorme”

Este sábado en las instalaciones del estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, los socios del ´Millonario´ eligen a la comisión directiva que gestionará el período 2025-2029 del club.

El expresidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio votó en las elecciones del “Millonario” y sostuvo que “viene a apoyar” al candidato Stéfano Di Carlo, sobre quien consideró que “es brillante y tiene una capacidad enorme”.

En este marco y entre aplausos de los socios, el exmandatario Rodolfo D´Onofrio emitió su sufragio y abrazó a Stefano Di Carlo, actual secretario general y candidato por el oficialismo.

“Vine acá a votar y a apoyar a Di Carlo que es alguien que desde muy joven lo tengo al lado mío. Es brillante, tiene una capacidad enorme. Ahora tendrá que demostrarlo cuando esté al frente del club”, señaló.

Además, el expresidente se refirió a la crisis deportiva que vive el club e hizo un pedido a los hinchas que asistan el domingo al partido ante Gimnasia La Plata: “Vengamos a alentar al equipo, es el momento de alentar y estar unidos. Ya va a haber tiempo para que las nuevas autoridades, cuando termine este periodo, hagan los análisis que corresponden para el fútbol”.

“Ahora, todos unidos. Lo aprendí mientras estaba yo, cuando estábamos todos unidos, cuerpo técnico, jugadores, los hinchas, ganamos todo. Pongamos esa energía para ver si podemos lograr que este grupo de jugadores nos puedan dar alegrías en los próximos partidos” agregó.

Paso a paso para votar en las elecciones de River

En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.

En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.

Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.