Elecciones en River: hasta qué hora se puede votar y cuáles son las listas
Cerca de 87.000 socios están habilitados para votar este sábado en las elecciones en River Plate, que definirán al sucesor de Jorge Brito.
Las puertas del club se abrieron a las 10 y las urnas estarán disponibles hasta las 20.
Se estima que se romperá el histórico récord de concurrencia, el cual lo tienen las elecciones del 2021, que determinaron la llegada de Brito al poder.
En la última elección presidencial, el actual presidente de la institución deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impuso en los comicios con el 70,69% del total de 19.833 votantes.
También podría interesarte
Elecciones en River: todas las listas que se presentan
FRENTE FILOSOFÍA RIVER
- Presidente: Stéfano Di Carlo
- Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
- Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
- Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
- 1ª Vocal: Clara D’Onofrio
FRENTE LUNATI 2025
- Presidente: Pablo Lunati
- Vicepresidente 1°: Santiago Roca
- Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
- Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
- 1° Vocal: Pablo Lunati
FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
- Presidente: Daniel Kiper
- Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
- Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
- Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
- 1° Vocal: Daniel Kiper
FRENTE RIVER PRIMERO
- Presidente: Luis Belli
- Vicepresidente 1°: Hernán Riso
- Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
- Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
- 1° Vocal: Antonio Caselli
FRENTE RIVER SOMOS TODOS
- Presidente: Carlos Trillo
- Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
- Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
- Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
- 1° Vocal: Carlos Trillo
Paso a paso para votar en las elecciones de River
En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.
En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.
Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.