Elecciones en River: hasta qué hora se puede votar y cuáles son las listas

Hay cinco candidatos que buscan ser el sucesor de Jorge Brito, vigente presidente del Millonario.

Elecciones en River. Foto: X CastanaresLucho

Cerca de 87.000 socios están habilitados para votar este sábado en las elecciones en River Plate, que definirán al sucesor de Jorge Brito.

Las puertas del club se abrieron a las 10 y las urnas estarán disponibles hasta las 20.

Jorge Brito y Stefano Di Carlo. Foto: Instagram / stefanodcdc.

Se estima que se romperá el histórico récord de concurrencia, el cual lo tienen las elecciones del 2021, que determinaron la llegada de Brito al poder.

En la última elección presidencial, el actual presidente de la institución deportiva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se impuso en los comicios con el 70,69% del total de 19.833 votantes.

El acto de presentación de Stefano Di Carlo como candidato presidencial del oficialismo en River Plate. Foto: X @stefanocdicarlo

Elecciones en River: todas las listas que se presentan

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Stéfano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D’Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo

Paso a paso para votar en las elecciones de River

En primer lugar, se debe mostrar el DNI, que debe presentarse de manera obligatoria en la mesa donde toque votar. Luego, el presidente de mesa entregará la Boleta Única Electrónica, y la misma deberá ponerse en la impresora de votación, con la flecha roja que aparece mirando hacia abajo.

En la pantalla aparecerán las cinco listas existentes y allí, con el dedo, se debe elegir la opción de preferencia. En caso de cometer un error en la elección, se puede reiniciar el proceso mediante un botón rojo. En caso de qué todo marche correctamente, se debe apretar el botón verde que confirma e imprime la boleta con el candidato elegido.

Una vez finalizada la selección se retira la boleta ya impresa y se dobla por la mitad, así de esa manera puede ser ingresada a la urna correspondiente, y de esa forma culmina todo el proceso de voto electrónico.