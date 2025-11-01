Stéfano Di Carlo se impuso en unas elecciones históricas y es el nuevo presidente de River

Este sábado votaron más de 25.000 socios en el Estadio Monumental, y se celebraron los comicios más concurridos en la historia del club.

Stéfano Di Carlo Foto: X Di Carlo

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River y asumirá sus funciones el lunes.

Di Carlo, candidato Foto: X @RiverPlate

Además, a los 36 años se transformó en el presidente más joven en la historia de la institución, y aseguró la continuidad del oficialismo, liderado en primer término por Rodolfo D’Onofio y luego por Jorge Brito.

Resultados de los comicios

Filosofía River (Stéfano Di Carlo): 61,77% - 15.960 votos

River Somos Todos (Carlos Trillo): 16,22%

River Primero (Luis Belli): 9,68%

River Campeón Deportivo y Social (Daniel Kiper): 8,29%

Ficha Limpia en River (Pablo Lunati): 4,04%

El apoyo de D’Onofrio

Horas antes, el expresidente de River Plate Rodolfo D’Onofrio votó en las elecciones del “Millonario” y sostuvo que “viene a apoyar” al candidato Stéfano Di Carlo, sobre quien consideró que “es brillante y tiene una capacidad enorme”.

Este sábado, en las instalaciones del estadio Monumental del barrio porteño de Núñez, los socios del ´Millonario´ eligieron a la comisión directiva que gestionará el período 2025-2029 del club.

En este marco y entre aplausos de los socios, el exmandatario Rodolfo D´Onofrio emitió su sufragio y abrazó a Stéfano Di Carlo, actual secretario general y candidato por el oficialismo.

“Vine acá a votar y a apoyar a Di Carlo que es alguien que desde muy joven lo tengo al lado mío. Es brillante, tiene una capacidad enorme. Ahora tendrá que demostrarlo cuando esté al frente del club”, señaló.