Boca ganó un polémico partido ante Estudiantes y llega con fuerza al Superclásico contra River

Fue 2-1 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi gracias a los goles de de Exequiel Zeballos, Edwuin Cetré y Miguel Merentiel, estos últimos de penal. El “Changuito” erró un tiro desde los 12 pasos en el primer tiempo. En el local fue expulsado Gabriel Neves.

Estudiantes LP vs Boca. Foto: X @EdelpOficial

Boca le ganó 2-1 Estudiantes en La Plata por la fecha 14 de la Zona A del Torneo Clausura. Los goles en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi fueron de Exequiel Zeballos (erró un penal), Edwuin Cetré y Miguel Merentiel. En el local fue expulsado Gabriel Neves.

De esta manera, los de Claudio Úbeda llegan con fuerza al Superclásico ante River del próximo domingo 9 de noviembre.

El primer tiempo contó con un juego parejo, sin situaciones claras para ambos equipos. El local intentó por el lado de Cetré, que tuvo un duelo personal con Juan Barinaga.

Estudiantes vs Boca. Foto: X @EdelpOficial

Por el lado del “Xeneize”, Zeballos fue el más incisivo en el ataque. El “Changuito” tuvo la chance de abrir el marcador sobre el final de la primera mitad: recibió una infracción de Facundo Rodríguez y el árbitro recibió una infracción de Facundo Rodríguez y el árbitro Leandro Rey Hilfer no dudó en sancionar penal, que el extremo estrelló contra el palo derecho de Fernando Muslera.

En la primera del segundo tiempo, el travesaño salvó a Boca. Tiago Palacios recibió la pelota dentro del área y remató, pero el balón se estrelló en el poste superior del arco.

A los 4 minutos del complemento, Zeballos se tomaría revancha y abriría el marcador. Tras una asistencia de Milton Giménez, el “Changuito” metió un zurdazo inatajable para Muslera.

Milton Delgado; Estudiantes LP vs Boca. Foto: X @BocaJrsOficial

La alegría del “Xeneize” duraría poco, ya que a los 12′ del ST, Agustín Marchesín cometería un polémico penal contra Cristian Medina, quien venía trastabillando antes de chocar contra el arquero. Cetré se hizo cargo de la pena máxima y puso el 1-1.

A los 42′ y con revisión del VAR mediante, Rey Hilfer dispuso la expulsión Gabriel Neves por un planchazo contra Ander Herrera.

A los 50′, ya en la última jugada del partido, el juez cobró penal para los de Úbeda por una falta de Fabricio Pérez ante Herrera. Luego del chequeo del VAR sobre dónde se produjo la infracción, el encargado de patear fue Miguel Merentiel, quien selló el 2-1 agónico.

La próxima fecha, Boca jugará el Superclásico ante River en La Bombonera, el domingo 9 de noviembre a las 16.30. Por su parte, Estudiantes visitará a Tigre ese mismo día, pero a las 21.30.

El resumen de Estudiantes vs Boca