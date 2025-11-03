Luto en el fútbol: murió Daniel Willington, ídolo de Talleres y Vélez

Tenía 83 años. “El Daniel” debutó en el conjunto cordobés a los 16 años y logró el primer título en la historia del “Fortín”.

Murió Daniel Willington. Foto: X @CATalleresdecba

Daniel Willington murió este lunes 3 de noviembre a los 83 años en Córdoba tras estar internado en el Instituto Modelo de Cardiología. El ídolo de Talleres y Vélez era conocido como “El Famoso Cordobés” pese a haber nacido en Santa Fe, mientras que para otros simplemente era “El Daniel”.

Willington debutó en la “T” a los 16 años y tuvo dos etapas en el club: de 1959 a 1961 y de 1974 a 1976. En su segunda parte le hizo un golazo de tiro libre a Belgrano, elegido por la institución como El Gol del Centenario.

En el medio, el atacante vivió su historia en el “Fortín”, donde se consagró como ídolo y consiguió el primer título de la historia del club: el Nacional 1968.

Murió Daniel Willington. Foto: X @Velez

En 1971 partió a Veracruz de México y más tarde arribó a Huracán. Tras su paso por Talleres en Primera, se retiró en Vélez en 1978.

Como entrenador, dirigió a la “T” en varias etapas y al “Fortín” entre 1988 y 1989, destacándose el logro del ascenso de los cordobeses en 1994.

Talleres y Vélez despidieron a Daniel Willington

En las redes sociales, Talleres recordó a Willington con un sentido texto: “Hasta siempre Daniel Alberto. Comunicamos con mucho pesar el fallecimiento de Daniel Willington, ídolo eterno del Club Atlético Talleres”.

Y añadió: “Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este difícil momento. Seguirás jugando en los corazones de todo un pueblo que te recordará por siempre, Gran Daniel de los estadios”.

Vélez también tuvo unas cálidas palabras para el ídolo santafesino.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Daniel Willington. Héroe de la primera gran conquista. Uno de los ídolos máximos de nuestra historia”, sentenció la institución de Liniers.