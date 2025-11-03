River Plate acumuló cuatro derrotas seguidas en el Monumental e igualó una increíble racha negativa de casi 100 años

Las caídas ante Palmeiras, Deportivo Riestra, Sarmiento de Junín y Gimnasia y Esgrima La Plata contribuyeron para alcanzar un histórico registro que data de 1926. También, es la peor racha de Marcelo Gallardo al mando del ‘Millonario’.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

La dura derrota 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata dejó en evidencia el mal momento futbolístico que atraviesa River Plate, ya que igualó una increíble racha negativa que data de 1926.

River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata; Torneo Clausura 2025. Foto: X @RiverPlate.

Justamente, es la primera vez en 99 años que el ‘Millonario’ pierde cuatro partidos seguidos en condición de local. Los verdugos fueron: Palmeiras (Copa Libertadores), Deportivo Riestra, Sarmiento y Gimnasia.

La racha más negativa de River fueron siete partidos, entre 1905 y 1906, cuando todavía jugaba en la Dársena Sur (La Boca). El registro de 1926 se dio en la histórica cancha de Alvear y Tagle (Recoleta).

River Plate vs. Deportivo Riestra; Torneo Clausura 2025. Foto: X @RiverPlate.

Por otro lado, es la peor racha negativa de Marcelo Gallardo. En 2019, el ‘Muñeco’ había acumulado tres derrotas seguidas por Liga (Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe y Patronato).

En la recta final del Clausura, donde solamente quedan dos fechas, el ‘Millonario’ jugará el Superclásico ante Boca Juniors y cerrará la fase preliminar contra Vélez Sarsfield, en el Amalfitani.

River Plate vs. Sarmiento de Junin; Torneo Clausura 2025. Foto: X @RiverPlate.

Luego de ello, el cruce de octavos de final, que seguramente sea de visitante por terminar debajo del cuarto puesto del Grupo B, y lo que pueda avanzar en las instancias definitorias.

Los 12 jugadores de River Plate que vuelven en diciembre

Enzo Díaz: el ex-Talleres se encuentra actualmente en São Paulo y su préstamo lo vincula con el club hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, el “Tricolor” ejecutará la obligación de compra que tiene sobre el lateral, cuyo pase se valúa en U$S 2.000.000.

Elián Giménez: pelea la permanencia en Primera División con Sarmiento. Se fue en enero de 2025 con una opción de compra de 1.5 millones de dólares por el 50% del pase. No es probable que “Verde” disponga de la cláusula por lo que el volante debería volver a vestir la banda roja a fin de año.

Ezequiel Centurión: el arquero de la Independiente Rivadavia viene de dejar afuera al “Millonario” en la definición por penales de las semifinales de la Copa Argentina.

Tiago Serrago: el mediocampista se fue a Aldosivi por un año sin cargo ni opción de compra. Por lo tanto, tiene que presentarse en River cuando finalice su préstamo y se resolverá si continúa en el club o marcha con otro destino.

Daniel Zabala: el defensor de Huracán llamó la atención por sus buenas actuaciones. Sin embargo, un desgarro y una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha lo dejaron sin pisar las canchas durante casi todo el 2025. El “Globo” puede hacer uso de la opción de compra de U$S 1.200.000 por el 50% del pase.

Tomás Galván: actualmente está jugando para Vélez, donde es una pieza importante para Guillermo Barros Schelotto. Su cesión tiene una opción de compra por U$S 1.600.000 por el 100% y es posible que el “Fortín” la ejecute. De lo contrario, volverá a Núñez el 31 de diciembre.

Tomás Nasif: el delantero tuvo un buen arranque con Banfield, pero una lesión en el tobillo le imposibilitó sumar minutos en el Torneo Clausura. Volverá a River en diciembre.

Tomás Castro Ponce: el volante de 24 años finaliza en diciembre su préstamo con Almagro, que peleó por la permanencia en la Segunda División y se salvó del descenso por un punto.

Franco Alfonso: los destellos que había mostrado en su debut con Martín Demichelis y en los primeros partidos con la camiseta de Huracán parecían prometer un futuro brillante. Con el paso del tiempo, se fue apagando y actualmente está en Central Córdoba, donde no pudo sumar minutos.

Gonzalo Trindade: con presente en Central Córdoba desde mediados de 2024, el lateral izquierdo no pudo sumar muchos minutos. Su préstamo se extiende hasta el 31 de diciembre próximo, momento en el que deberá volver a River.

Oswaldo Valencia: el juvenil colombiano juega en Deportivo Cúcuta desde agosto del año pasado. Si bien debía volver a Núñez al cumplirse un año de su cesión, las partes acordarían la extensión del acuerdo por seis meses más.

Alexis Gonzales: Audax Italiano pidió al joven argentino en febrero de 2025, en un préstamo que dura hasta fin de año. A sus 20 años, hay dos alternativas: que vuelva a irse cedido o que se sume a la Reserva.