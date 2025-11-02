Clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana: cómo quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca ante Estudiantes

El ‘Xeneize’ consiguió tres puntos claves en una feroz batalla contra el ‘Millonario’ por el último cupo directo a la Libertadores. El equipo que sume menos puntos deberá jugar la instancia preliminar. Conocé cómo está actualmente la tabla anual de posiciones y sus clasificados.

Miguel Merentiel le dio los tres puntos a Boca Juniors sobre Estudiante de La Plata. Foto: X @BocaJrsOficial.

El Torneo Clausura 2025 está llegando a su definición y los equipos comienzan a mirar de reojo la tabla anual para los ingresos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.

Este lunes 3 de noviembre habrá cinco partidos en juego que bajarán el telón de la décima cuarta fecha del Clausura, que todavía tiene por delante dos jornadas más para definir los clubes que jugarán competiciones internacionales.

Boca venció a Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura 2025.

El triunfo 2 a 1 de Boca Juniors sobre Estudiantes de La Plata fue crucial para encaminar el ingreso a la próxima Copa Libertadores, sacándole cuatro puntos de ventaja a River Plate que este domingo enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Uno de los cupos a la Libertadores ya le pertenece a Platense, campeón del Torneo Apertura 2025. No obstante, Rosario Central ya consiguió su pasaje y resta definir el último cupo entre Boca, River, Argentinos Juniors o Deportivo Riestra.

River Plate cayó ante Independiente Rivadavia en las semis de la Copa Argentina. Foto: X @RiverPlate.

Argentinos y Riestra aún continúan con chances matemáticas, que podrían anularse la próxima fecha. Sin embargo, el ‘Bicho’ de La Paternal podría sellar su ingreso a la Libertadores en caso de ganarle a Independiente Rivadavia, en la final de la Copa Argentina, que se jugará este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 21.10, en Córdoba.

Todo indicaría que la definición por el último cupo directo a la Copa Libertadores sería entre el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’. El que sume más puntos, ingresará directamente, mientras que el otro deberá jugar la instancia de Pre Libertadores.

La tabla anual por el ingreso a la Copa Sudamericana

Actualmente, el primer equipo que clasificaría a la Copa Sudamericana es Argentinos con 51 puntos, misma cantidad que Riestra. Dentro de los clasificados, lo siguen San Lorenzo (49), Barracas Central (47), Racing (46) y Lanús (46), el último de los seis clasificados.

Argentinos Juniors podría ser un protagonista clave en la tabla anual. Foto: X @AAAJoficial.

En la décima posición de la tabla anual (fuera de toda competición internacional) está Tigre (45), seguido por Huracán (43), Estudiantes (42) e Independiente (41), todavía con chances matemáticas.

Es importante recordar que Argentinos puede clasificarse directamente a la Libertadores en caso de vencer a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina. En ese caso, se habilitaría un cupo a la Sudamericana.

La tabla anual del fútbol argentino