Clasificación a Copa Libertadores y Sudamericana: cómo quedó la tabla anual tras el triunfo de Boca ante Estudiantes
El Torneo Clausura 2025 está llegando a su definición y los equipos comienzan a mirar de reojo la tabla anual para los ingresos a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.
Este lunes 3 de noviembre habrá cinco partidos en juego que bajarán el telón de la décima cuarta fecha del Clausura, que todavía tiene por delante dos jornadas más para definir los clubes que jugarán competiciones internacionales.
El triunfo 2 a 1 de Boca Juniors sobre Estudiantes de La Plata fue crucial para encaminar el ingreso a la próxima Copa Libertadores, sacándole cuatro puntos de ventaja a River Plate que este domingo enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Uno de los cupos a la Libertadores ya le pertenece a Platense, campeón del Torneo Apertura 2025. No obstante, Rosario Central ya consiguió su pasaje y resta definir el último cupo entre Boca, River, Argentinos Juniors o Deportivo Riestra.
Argentinos y Riestra aún continúan con chances matemáticas, que podrían anularse la próxima fecha. Sin embargo, el ‘Bicho’ de La Paternal podría sellar su ingreso a la Libertadores en caso de ganarle a Independiente Rivadavia, en la final de la Copa Argentina, que se jugará este miércoles 5 de noviembre, a partir de las 21.10, en Córdoba.
Todo indicaría que la definición por el último cupo directo a la Copa Libertadores sería entre el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’. El que sume más puntos, ingresará directamente, mientras que el otro deberá jugar la instancia de Pre Libertadores.
La tabla anual por el ingreso a la Copa Sudamericana
Actualmente, el primer equipo que clasificaría a la Copa Sudamericana es Argentinos con 51 puntos, misma cantidad que Riestra. Dentro de los clasificados, lo siguen San Lorenzo (49), Barracas Central (47), Racing (46) y Lanús (46), el último de los seis clasificados.
En la décima posición de la tabla anual (fuera de toda competición internacional) está Tigre (45), seguido por Huracán (43), Estudiantes (42) e Independiente (41), todavía con chances matemáticas.
Es importante recordar que Argentinos puede clasificarse directamente a la Libertadores en caso de vencer a Independiente Rivadavia en la final de la Copa Argentina. En ese caso, se habilitaría un cupo a la Sudamericana.
La tabla anual del fútbol argentino
- Rosario Central - 65 (ya clasificado a Libertadores)
- Boca Juniors - 56 (Libertadores)
- River Plate - 52 (Pre Libertadores)
- Argentinos Juniors - 51 (Sudamericana)
- Deportivo Riestra - 51 (Sudamericana)
- San Lorenzo - 49 (Sudamericana)
- Barracas Central - 47 (Sudamericana)
- Racing - 46 (Sudamericana)
- Lanús - 46 (Sudamericana)
- Tigre - 45
- Huracán - 43
- Estudiantes de La Plata - 42
- Independiente - 41