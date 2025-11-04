Se viene el Superclásico: cómo quedaron Boca y River en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores

A falta de solamente dos jornadas para que termine la fase regular del Torneo Clausura 2025, el 2026 de los clubes más importantes de la argentina se define.

El domingo se juega el Superclásico Foto: NA

Este lunes se completó la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y a falta de solo dos jornadas, todos miran la tabla anual. La clasificación a la próxima Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana del 2026 se va definiendo y Boca y River la miran de reojo.

Rosario Central es el líder y el único que ya aseguró su participación en la siguiente edición de la competición más importante del continente, a través de esta vía. Detrás quedó Boca, que ganó ante Estudiantes, y River que quedó tercero.

Este domingo se viene una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, donde se sacarán puntos entre sí y generarán fuertes cambios en la tabla anual. Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, San Lorenzo, Racing y Barracas Central siguen atentamente cada movimiento para escalar algunas posiciones.

Cómo queda la tabla anual

La tabla anual a falta de dos fechas Foto: @la12tuittera

Superclásico

Boca Juniors recibirá a River Plate el próximo domingo 9 de noviembre desde las 16.30 horas en el estadio La Bombonera, en el marco del Superclásico del interzonal de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Un partido trascendental tanto para los ´Xeneizes´, que buscan conseguir una victoria importante como hace tiempo no lo hacen, como para los ´Millonarios´ que, con un semestre ya terminado, deberá ganarle a su eterno rival para mantener de pie el segundo ciclo de su ídolo y entrenador Marcelo Gallardo.

La fecha 15 iniciará el viernes 7 a las 21 horas en el estadio Gigante de Arroyito donde Rosario Central recibirá a San Lorenzo de Almagro y continuará el sábado con cinco partidos.

Asumió Di Carlo, nuevo presidente de River

El presidente electo de River, Stefano Di Carlo, afirmó hoy que el equipo está “en un momento que no es bueno”, pero aseguró que están todos “muy unidos” para salir de este presente del cual el hincha “no está acostumbrado”.

“Sabemos que estamos en un momento que es evidentemente no bueno. El hincha de River no está acostumbrado a este presente. No nos gusta. No nos representa desde el punto de vista de la manera de juego, pero son cuestiones que van de la mano de un proyecto y un plan, y esos proyectos tienen momentos, y se sale adelante de esos momentos en tanto y en cuanto uno tenga en claro el norte”, indicó Di Carlo, de 36 años.

Stefano Di Carlo, presidente de River. Foto: X @RiverPlate

También aclaró que todo el mundo del “Millonario” se encuentra unido: “Sepan todos que tenemos la tranquilidad de que estamos todos muy unidos. Esa mancomunión jugadores-dirigentes-cuerpo técnico nos va a sacar adelante y nos va a retomar la senda”.

“Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, tenemos un plan. Este proceso que empezó con D’Onofrio va a seguir y no hay que confundirnos”, expresó sobre su próxima gestión.