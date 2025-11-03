La Fórmula 1 apoyó a Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil y las dudas sobre su renovación con Alpine

La máxima categoría del automovilismo le hizo un guiño al joven piloto argentino, quien aún no tiene confirmada su butaca para el próximo año. “Se merecen un buen resultado y ojalá pueda darles algo lindo”, expresó el pilarense sobre el público argentino en Interlagos.

Franco Colapinto correrá por segunda vez en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

En medio de un gran hermetismo por la renovación de su contrato con Alpine, la Fórmula 1 publicó este sábado su póster del Gran Premio de Brasil, donde incluyó a Franco Colapinto, el joven piloto argentino.

“Es la semana de carreras en San Pablo. ¿Quién está emocionado de que vayamos a correr a Brasil“, reza la publicación que compartió en sus redes sociales la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto aparece en el poster del GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @F1

En la imagen publicitaria, además de Colapinto, la F1 eligió a otros dos pilotos: el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), envuelto en rumores de una posible no renovación.

El piloto argentino oriundo de Pilar viene de finalizar décimo sexto en el Gran Premio de México, donde no tuvo una buena clasificación y un despiste al comienzo de la carrera lo alejó de la lucha por los puntos.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Foto: EFE (José Méndez)

Respecto al GP de Brasil, el más cercano a la Argentina, Colapinto expresó: “¡Sí! Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá pueda darles algo lindo”.

De esta manera, Franco volverá por segunda vez al mítico circuito de Interlagos, donde el año pasado no logró finalizar la carrera tras accidentarse con su Williams contra un muro bajo una intensa lluvia.

El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 11:30 horas

Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas

Sábado 8 de noviembre

Carrera sprint : 11:00 horas

Clasificación: 15:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00 horas

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris es el nuevo líder del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Raquel Cunha)

Lando Norris (McLaren): 357 puntos Oscar Piastri (McLaren): 356 Max Verstappen (Red Bull): 321 George Russell (Mercedes): 258 Charles Leclerc (Ferrari): 210 Lewis Hamilton (Ferrari): 146 Kimi Antonelli (Mercedes): 97 Alexander Albon (Williams): 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41 Isack Hadjar (Racing Bulls): 39 Carlos Sainz (Williams): 38 Fernando Alonso (Aston Martin): 33 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Oliver Bearman (Haas): 32 Esteban Ocon (Haas): 30 Liam Lawson (Racing Bulls): 30 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1