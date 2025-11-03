La Fórmula 1 apoyó a Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil y las dudas sobre su renovación con Alpine
En medio de un gran hermetismo por la renovación de su contrato con Alpine, la Fórmula 1 publicó este sábado su póster del Gran Premio de Brasil, donde incluyó a Franco Colapinto, el joven piloto argentino.
“Es la semana de carreras en San Pablo. ¿Quién está emocionado de que vayamos a correr a Brasil“, reza la publicación que compartió en sus redes sociales la máxima categoría del automovilismo.
En la imagen publicitaria, además de Colapinto, la F1 eligió a otros dos pilotos: el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari), envuelto en rumores de una posible no renovación.
El piloto argentino oriundo de Pilar viene de finalizar décimo sexto en el Gran Premio de México, donde no tuvo una buena clasificación y un despiste al comienzo de la carrera lo alejó de la lucha por los puntos.
También podría interesarte
Respecto al GP de Brasil, el más cercano a la Argentina, Colapinto expresó: “¡Sí! Una fiesta, tengo muchas ganas de ir ahí y disfrutar con todo. Se merecen un buen resultado y ojalá pueda darles algo lindo”.
De esta manera, Franco volverá por segunda vez al mítico circuito de Interlagos, donde el año pasado no logró finalizar la carrera tras accidentarse con su Williams contra un muro bajo una intensa lluvia.
El cronograma del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1
Viernes 7 de noviembre
- Prácticas Libres 1: 11:30 horas
- Clasificación de la carrera sprint: 15:30 horas
Sábado 8 de noviembre
- Carrera sprint: 11:00 horas
- Clasificación: 15:00 horas
Domingo 9 de noviembre
- Carrera: 14:00 horas
Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1
- Lando Norris (McLaren): 357 puntos
- Oscar Piastri (McLaren): 356
- Max Verstappen (Red Bull): 321
- George Russell (Mercedes): 258
- Charles Leclerc (Ferrari): 210
- Lewis Hamilton (Ferrari): 146
- Kimi Antonelli (Mercedes): 97
- Alexander Albon (Williams): 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls): 39
- Carlos Sainz (Williams): 38
- Fernando Alonso (Aston Martin): 33
- Lance Stroll (Aston Martin): 32
- Oliver Bearman (Haas): 32
- Esteban Ocon (Haas): 30
- Liam Lawson (Racing Bulls): 30
- Yuki Tsunoda (Red Bull): 28
- Pierre Gasly (Alpine): 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19
- Franco Colapinto (Alpine): 0
- Jack Doohan (Alpine): 0
Las cuatro carreras restantes de la Fórmula 1
- Gran Premio de Brasil - 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 22 de noviembre
- Gran Premio de Catar - 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi - 7 de diciembre