Cavani y un posteo muy particular en la previa al Superclásico: los candidatos para el ataque de Boca ante River

Boca y River se juegan el todo por el todo el próximo domingo desde las 16.30 h, en un partido que en la previa parece ser de los más intensos de los últimos años.

¿Será de la partida? Cavani no se quiere perder el Superclásico. Foto: NA/Damián Dopacio.

Cada vez falta menos para uno de los partidos más importantes del año: el Superclásico entre Boca y River. El encuentro se jugará en La Bombonera el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 16.30 h.

Nadie quiere perderse este encuentro y los jugadores entienden que puede ser un antes y un después en la carrera profesional de cada uno de ellos. Por supuesto, los más jóvenes lo toman como una “vidriera” para mostrarse ante el mundo del fútbol, y los más veteranos como una forma de decir “presente”.

El domingo se juega el Superclásico. Foto: NA

Y en ese sentido, el uruguayo delantero de Boca, Edinson Cavani, también quiere apostar a convertirse en figura del próximo Superclásico. Sabe que su rendimiento ha dejado mucho que desear en el último tiempo, y su carencia de goles pesan sobre su espalda y sobre el equipo. Por eso, este encuentro en La Bombonera frente a River puede significar el renacer definitivo del goleador, si es que juega, y lo hace de buen modo y marcando.

El posteo de Cavani en la previa al Superclásico

Aún no están definidos los equipos por parte del DT de Boca, Claudio Úbeda y su par de River, Marcelo Gallardo, cuando todavía restan entrenamientos de cara al Superclásico del domingo.

El posteo de Edinson Cavani en la previa al Superclásico. Video: Instagram/@cavaniofficial21

Lo cierto es que algunos nombres ya están seguros de que formarán parte del 11 inicial, el caso de los arqueros de ambos equipos (Marchesín-Boca, Armani-River) y algunos campeones del mundo, caso Paredes por Boca y Acuña por River.

Pero el resto es incertidumbre. Y si pasamos por la vereda Xeneize, quizá la delantera de Boca sea una de las líneas que presente más dudas: ¿irán de arranque Merentiel y Zeballos? ¿Merentiel hará dupla con Cavani? ¿Y Milton Giménez?

Dudas propias de los bajos rendimientos (quizá la excepción fue Exequiel Zeballos en el último encuentro que Boca ganó 2 a 1 en La Plata ante Estudiantes) y de la falta de gol de sus delanteros, que hace que en el club de La Ribera no se pueda alinear una formación inicial con los mismos nombres y que esos protagonistas convenzan a sus hinchas.

Mientras tanto, Cavani se entrena y se dispone con todas sus fuerzas para estar a disposición de Úbeda y ser tenido en cuenta. Así se notó en el video que subió a su Instagram personal, en donde se lo vio entrenando duro e incluso haciendo jueguitos con la pelota, en una clara muestra de su habilidad.

Edinson Cavani se entrena de cara al Superclásico. Foto: Instagram/@cavaniofficial21

Lo cierto es que Cavani viene recuperándose de una inflamación en el psoas derecho y si bien sigue entrenando diferenciado, este posteo aviva la ilusión de los hinchas que lo quieren.

Edinson Cavani se entrena de cara al Superclásico. Foto: Instagram/@cavaniofficial21

¿Será suficiente para que se meta en el 11 inicial? Los entrenamientos, lo que vea el cuerpo técnico y los próximos días definirán esta incógnita.