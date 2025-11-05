Lionel Messi en el America Business Forum: de sus expectativas para el próximo Mundial a la renovación con Inter Miami

El astro argentino participó de la cumbre en Miami y reveló varios detalles del ocaso de su carrera, como su faceta empresarial y el disfrute después de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Lionel Messi participó este miércoles del America Business Forum (ABF), la “cumbre de líderes” que reúne a personalidades de distintos ámbitos como Javier Milei, Donald Trump, María Corina Machado o Rafael Nadal.

Durante su intervención, el astro argentino, que habló luego del presidente de la FIFA Gianni Infantino, señaló: “Dios me regaló un don, desde muy chiquito fui así, lo tuve... Pero en el camino hice muchos sacrificios para fortalecer el don que tenía, porque hay mucha gente que tiene muchas condiciones, pero para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande”.

Sobre su paso al Inter Miami, afirmó que mudarse a la ciudad de la Florida “significa mucho”. “Elegir donde uno quiere estar y poder hacerlo hace que las cosas sean mucho más fáciles”, sumó para luego agradecer a sus habitantes.

“Después del Mundial no se puede pedir más nada. Encima la gané después de haber conseguido todo a nivel club, individual y con la Selección Argentina”, señaló Messi sobre la presea en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Cobertura de Canal 26 en el America Business Forum.

Sobre los malos momentos, afirmó que siempre intentó “sacar cosas positivas de las derrotas. Hay que entender que es un deporte y a veces se gana y otras se pierda, pasa en todos lados. Después, con mi familia y mi gente... en los peores momentos es que la gente que te quiere de verdad está al lado tuyo”.

“Cuando gané el Mundial tuve la misma sensación que cuando nacieron mis hijos, una sensación que el que tuvo la suerte de vivirlo sabe cómo es”, agregó.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

Con la próxima Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, Messi señaló que “este Mundial va a ser extraordinario por la capacidad organizativa de EEUU. Ojalá se sepa aprovechar para seguir creciendo, tengo la expectativa muy alta porque el país está preparado para hacerlo de esa manera”.

Sobre su faceta empresarial, Messi señaló que “ese tema es algo que me gusta, me gustaría aprender porque no se nada, estoy arrancando en esto. Siempre tuve gente de confianza que se encargaba de eso, pero el fútbol tiene fecha de vencimiento”.

En tanto, Lio hizo referencia a la Messi Cup, la competencia que reúne a los equipos Sub 16 de varios clubes del mundo para visitar a las “Garzas” y se llevará a cabo del 9 al 14 de diciembre de 2025: “Espero que sea una linda experiencia, va a estar muy bueno para todos los chicos de esa edad para que lo jueguen y los que lo vayan van a ver partidos muy buenos”, destacó.

Lionel Messi en el America Business Forum. Foto: REUTERS

En cuanto al crecimiento de la Major League Soccer (MLS), el astro argentino señaló: “El fútbol en Estados Unidos creció muchísimo, y se refleja cada fin de semana. Hace poco estuve en las obras del estadio nuevo del Inter Miami, va a ser impresionante”.

Sobre su renovación con “Las Garzas”, explicó que tiene que ver con su comodidad con el club y la ciudad, que le permite disfrutar de su familia.