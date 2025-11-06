Milei en el America Business Forum: el particular reconocimiento a Messi, críticas al alcalde electo de Nueva York y proyección de la reforma laboral en Argentina

Javier Milei disertó en el America Business Forum en Miami frente a más de 20 mil personas y su discurso comenzó pasadas las 18 del jueves 6 de noviembre. El particular reconocimiento a Messi, la reforma laboral y chicanas hacia la oposición como algunos de los ejes que profundizó el presidente.

El presidente disertó después de las 18 del jueves 6 de noviembre. Foto: EFE

Javier Milei participó del America Business Forum y su disertación comenzó pasadas las 18 del jueves 6 de noviembre. El presidente realizó una exposición con detalles vinculados a su programa de gobierno en Argentina y su mirada personal sobre el escenario internacional.

Milei habló de la reforma laboral en el America Business Forum

El líder de La Libertad Avanza destacó el proyecto de la reforma laboral que quiere implementar el oficialismo para “actualizar las condiciones bajo las cuales se genera empleo, acomodándolas a estándares internacionales para incorporar trabajadores al sistema formal”.

En este sentido, reiteró que el Congreso que quedará conformado a partir del recambio del 10 de diciembre será el “más reformista de la historia”.

El “golpe económico” del Congreso que mencionó Milei en Miami

El presidente dijo que durante la campaña para las elecciones legislativas sufrió un “golpe económico que la oposición intentó llevar a cabo en el Congreso” y generó que “la economía se viera ralentizada, generando incertidumbre y malestar en los ciudadanos”.

Frente a más de 20 mil personas. Foto: EFE

“Una vez despejado el ruido político, el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, en una semana y sigue subiendo, al margen de que además bajó el Riesgo Páis más de 400 puntos”, afirmó Milei desde Miami.

Milei habló del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre

“Viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas”, expresó Milei, quien además señaló que hizo “todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guio en la toma de posiciones fueron los criterios éticos y morales”.

Javier Milei tras las elecciones legislativas 2025. Foto: EFE

“Los argentinos de bien respondieron con un gran triunfo”, valoró el jefe de Estado desde el America Business Forum de Miami.

Milei dijo que el capitalismo “no es mal alguno”

En medio de su disertación, Milei dijo que “el capitalismo no es mal alguno, sino la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”.

“El capitalismo y la propiedad no son males necesarios sino la base indiscutida de nuestra civilización, y es nuestra misión sagrada restituirlos”, planteó el mandatario al exponer en America Business Forum de Miami, donde agregó que “si concedemos que el capitalismo es un mal necesario, ya habremos perdido”.

El particular reconocimiento de Milei a Messi

Milei reconoció a Lionel Messi, con quien compartió la lista de invitados del America Business Forum en la ciudad de Miami y a quien definió como “uno de nuestros más ilustres deportistas y orgullo de todos los argentinos”.

“Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo y la dedicación son capaces de hacer milagros, y y la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo”, ironizó el líder de La Libertad Avanza.

“No se dejen intimidar por algunos resultados locales”, dijo Milei

Ni bien comenzó su discurso, Javier Milei agradeció a la organización y lanzó: “No se dejen intimidar por algunos resultados locales”. El presidente lanzó un comentario entre líneas vinculado a la victoria de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York que desafío a Donald Trump.