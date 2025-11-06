El inesperado guiño del CEO de JP Morgan hacia Argentina: “En Buenos Aires hay una muy buena universidad”

Jamie Dimon, que viene de reunirse con Javier Milei en Argentina, destacó a los ingenieros y universidad en Buenos Aires. Qué dijo el CEO del banco JP Morgan en el America Business Forum de Miami.

Jamie Dimon, director general de JP Morgan, en el America Business Forum. Foto: Reuters (Marco Bello)

El CEO del banco J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, participó en el America Business Forum de Miami y lanzó un guiño inesperado hacia Buenos Aires. “Hay grandes centros tecnológicos en todo el mundo, incluido en Buenos Aires, porque en Buenos Aires hay una muy buena universidad. Hay muy buenos ingenieros también”, dijo.

La exposición de Jamie Dimon, CEO de JP Morfan, en el American Business Forum de Miami

Durante su exposición, Dimon habló sobre los desafíos de liderar una entidad global con presencia en 60 países y 300.000 empleados y cómo la aceleración de la tecnología y la inteligencia artificial cambió las reglas del juego.

En ese contexto, el CEO de JP Morfan destacó que una de las claves para adaptarse al nuevo escenario es algo que él llama tenacidad, junto al aprendizaje permanente. “Todo el mundo en el equipo tiene que hacer su trabajo y uno como líder tiene que ser tenaz”, sostuvo.

La referencia a Buenos Aires no pareció casual: el ejecutivo de uno de los bancos más importantes a nivel mundial ubicó a la capital argentina dentro del mapa de centros de talento global, lo que puede leerse como una señal para el mercado local, los jóvenes profesionales y el sector tecnológico.

El mensaje llegó en un momento de especial sensibilidad para la Argentina, en el que la economía y el financiamiento externo están bajo lupa. La mención de Dimon aportó un matiz, dado que más allá de los números, el país aparece también como un espacio de formación y tecnología que despierta atención internacional.

Javier Milei en un encuentro organizado por JP Morgan Foto: Presidencia

De esta manera, el CEO de JP Morgan no solo planteó una hoja de ruta para la transformación tecnológica y corporativa global, sino que también envió un mensaje concreto hacia la Argentina al exponer que Buenos Aires “tiene muy buenos ingenieros” y universidades que importan.

Qué es el America Business Forum

Javier Milei, Donald Trump, Lionel Messi, Will Smith y otras figuras reconocidas mundialmente participarán del America Business Forum (ABF), un foro global de negocios que celebra su décimo aniversario y tendrá lugar por primera vez en Estados Unidos

El evento comenzó el miércoles 5 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 6. Tendrá lugar en el Kaseya Center, el estadio de Miami Heat bajo el lema “En 2025 el mundo se encuentra en Estados Unidos”.

El encuentro busca reunir a líderes empresariales, políticos, deportistas, artistas y referentes de la innovación para generar “diálogo, inspiración y acción”, según indica el sitio oficial del ABF.