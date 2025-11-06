De Milei a Rafa Nadal y Jeff Bezos: uno por uno, todos los protagonistas del American Business Forum este jueves 6 de noviembre

El presidente argentino hablará en el American Business Forum a partir de las 17.45 del jueves 6 de noviembre.

El presidente de Argentina estará en la segunda jornada del America Business Forum de Miami. Foto: Reuters

Javier Milei será uno de los que hablará en el American Business Forum de Miami durante la jornada del jueves 6 de noviembre. El presidente argentino lo hará a partir de las 17.45 y participarán figuras como Rafa Nadal, Jeff Bezos y Serena Williams, entre otras.

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos a las 2.20 de la madrugada del jueves para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales que se celebra en la ciudad de Miami y de la que forman parte su par Donald Trump; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el astro del fútbol argentino Lionel Messi, entre otros.

Milei disertará a las 17.45 y tendrá 45 minutos para exponer detalles vinculados a su programa de gobierno en Argentina y su mirada personal sobre el escenario internacional.

Javier Milei tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025. Foto: REUTERS

Milei en el American Business Forum: los protagonistas de este jueves 6 de noviembre

Jeff Bezos

Rafa Nadal

Bret Baier

Eric Schmidt

Patric Bet-David

Jamie Dimon

Serena Williams

El inesperado guiño del CEO de JP Morgan hacia Argentina: “En Buenos Aires hay una muy buena universidad”

El CEO del banco J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, participó en el America Business Forum de Miami y lanzó un guiño inesperado hacia Buenos Aires. “Hay grandes centros tecnológicos en todo el mundo, incluido en Buenos Aires, porque en Buenos Aires hay una muy buena universidad. Hay muy buenos ingenieros también”, dijo.

En ese contexto, el CEO de JP Morfan destacó que una de las claves para adaptarse al nuevo escenario es algo que él llama tenacidad, junto al aprendizaje permanente. “Todo el mundo en el equipo tiene que hacer su trabajo y uno como líder tiene que ser tenaz”, sostuvo.

El empresario destacó el polo tecnológico en Buenos Aires. Foto: EFE

La referencia a Buenos Aires no pareció casual: el ejecutivo de uno de los bancos más importantes a nivel mundial ubicó a la capital argentina dentro del mapa de centros de talento global, lo que puede leerse como una señal para el mercado local, los jóvenes profesionales y el sector tecnológico.