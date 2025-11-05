Marcelo Gallardo brindará una conferencia de prensa junto a Stefano Di Carlo: expectativa por una posible renovación

El técnico del ‘Millonario’, quien decidió cancelar la entrevista tras la caída ante Gimnasia, volverá a presentarse frente a los micrófonos. Se espera por un importante anuncio en la previa del Superclásico ante Boca Juniors.

Stefano Di Carlo (derecha) junto a Marcelo Gallardo. Foto: X @RiverPlate

La derrota de River Plate 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata aún repercute en los pasillos del estadio Monumental. En este marco, Marcelo Gallardo brindará una conferencia de prensa este miércoles a las 18:00, donde podría oficializarse su renovación hasta diciembre de 2026.

Según informó el ‘Millonario’ a través de sus redes sociales, el ‘Muñeco’ se presentará ante los micrófonos junto al flamante presidente, Stefano Di Carlo, para dar su palabra en la previa de un Superclásico muy importante, donde se juegan más que tres puntos en La Bombonera.

Stefano Di Carlo visitó a los integrantes del plantel de River Plate. Foto: X @RiverPlate

Si bien no trascendieron detalles del motivo de la conferencia de prensa a mitad de semana, es una realidad que River no tiene margen de error si quiere ingresar directamente a la próxima Copa Libertadores. Para ello, deberá ganarle a Boca y recortar su brecha en la tabla anual.

El testimonio del técnico más ganador en la historia de ‘La Banda’ no solo ocurre en plena crisis deportiva, sino también en medio de las especulaciones sobre su futuro, uno de los temas que podría abordarse esta tarde en la Sala de Sesiones del Mâs Monumental.

En una semana muy especial, el sucesor de Jorge Brito, quien confía plenamente en Gallardo, saludó este martes a todos los futbolistas y el cuerpo técnico. En su visita, Di Carlo intentó llevarle un mensaje apoyo absoluto y tranquilidad a los integrantes del plantel.

Luego de ese breve intercambio al término de la práctica, Di Carlo y Gallardo mantuvieron una reunión privada y, si bien no se saben los detalles de la misma, se prevé que el mandatario le manifestó su confianza y respaldo al técnico del ‘Millonario’.

El apoyo total del oficialismo a Marcelo Gallardo

Desde el oficialismo siempre manifestaron que no imaginaban un 2026 sin Gallardo en el banco de suplentes. Justamente, el nuevo presidente lo ratificó con su completo apoyo previo a ser electo el último sábado con un aval de los socios superior al 60%.

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate. Foto: X @RiverPlate.

“Obviamente el liderazgo y el CEO del área de fútbol es Marcelo Gallardo, de manera total y exclusiva”, subrayó Di Carlo, después de anunciar su candidatura para ser mandatario de River, algo que finalmente logró este sábado 2 de noviembre de 2025.