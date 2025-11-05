Quién es el artista que cantará en la final de la Copa Argentina y causó furor en la música

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán por la final de la Copa Argentina. El cantante de cuarteto cordobés que cantará el Himno.

La final de la Copa Argentina se jugará en la provincia de Córdoba. Foto: X @Copa_Argentina

La jornada del miércoles 5 de noviembre no sólo define el ganador de la Copa Argentina, si no también la clasificación a la Copa Libertadores en el marco de la final que disputarán Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia. Para entonar las estrofas del himno se presentará un artista de una reconocida banda de cuarteto cordobés.

Una de las voces principales de Desakta2, Joaquín Martín, fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa a la final de la Copa Argentina este miércoles 5 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

Una de las voces principales de Desakta2, Joaquín Martín, fue elegido para interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa a la final de la Copa Argentina. Foto: Prensa

Además, La Banda de Grillo se presentará en la previa del partido para ponerle color a la final de la Copa Argentina. El grupo, liderado por Darío “Grillo” Grupnemajer, recorrerá un repertorio cargado de temas clásicos.

Quién es Joaquín Martín: el cantante del himno en la gran final

Joaquín Martín junto a Fernando Olmedo formaron la banda de cuarteto Desakta2 en 2021. Desde entonces, se presentaron en grandes festivales tales como Cosquín Cuarteto, el Festival de Peñas de Villa María y el Festival de Jesús María.

Esta noche, Joaquín Martín será la voz protagonista del encuentro por la final de la Copa Argentina. Foto: Prensa

Este 2025, tuvieron su primera presentación en el Teatro Gran Rex con entradas agotadas y sumaron varias presentaciones en formato fiesta en el C Art Media. Con su identidad cordobesa, su música y su energía, siguen conquistando cada rincón del país.

Copa Argentina 2025: la gran final

Según informó la AFA, la final del torneo será el miérceoles 5 a las 21.10 en el estadio de Instituto de Córdoba. Se utilizará el VAR por primera vez en la edición.

Cabe recordar que, además de obtener un título, el ganador del encuentro se asegurará disputar la próxima edición de la Copa Libertadores. En caso de empate durante los 90 minutos, el partido se definirá por penales sin ir a tiempo suplementario.

Además de obtener un título, el ganador del encuentro se asegurará disputar la próxima edición de la Copa Libertadores. Foto: @Copa_Argentina

Aquí el camino de cada equipo para llegar a la Gran Final:

Argentinos Juniors

3-0 Central Norte | 32avos de final

3-0 Excursionistas | 16avos de final

2-1 Aldosivi | Octavos de final

1-0 Lanús | Cuartos de final

2-1 Belgrano | Semifinal

Independiente Rivadavia