El Superclásico, el partido más esperado del año, se ve por Telecentro

Superclásico este domingo Foto: Telecentro

Este domingo 9 de noviembre, desde las 16:30, acomodate en el sillón y vivilo como si estuvieras en la cancha a través de TNT Sports.

TNT Sports está en el canal 112 y en la versión HD en el canal 1018 en Telecentro.

También vas a tener la posibilidad de verlo con el celular si no estás en tu casa en muy simples pasos.

Entrá a TPLAY desde tu celu, tablet o notebook y miralo en vivo estés donde estés.

Árbitro confirmado

El Torneo Clausura ingresa en su anteúltima semana regular y la decimoquinta fecha ya tiene a todos sus árbitros designados, con una elección que acapara la atención: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico.

El juez de 38 años llega en un gran momento y dirigirá su tercer Boca–River consecutivo. La definición del Clausura, la pelea por las copas y la disputa por la permanencia le dan a esta jornada un condimento especial.

El domingo se juega el Superclásico Foto: NA

Los últimos 10 partidos en La Bombonera

Boca 0 - River 1 (Liga Profesional 2024 - fecha 15)

Boca 0 - River 2 (Copa de la Liga 2023 - fecha 7)

Boca 1 - River 0 (Liga Profesional 2022 - fecha 18)

Boca 1 (4) - River (2) (cuartos de final Copa de la Liga 2021)

Boca 1 - River 1 (Copa de la Liga 2021 - fecha 5)

Boca 2 - River 2 (Copa Diego Maradona 2021)

Boca 1 - River 0 (semifinal Copa Libertadores 2019)

Boca 2 - River 2 (final ida Copa Libertadores 2018)

Boca 0 - River 2 (Superliga 2018/19)

Boca 1 - River 3 (Campeonato 2016/17)

