Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó a Argentinos Juniors por penales y se consagró campeón de la Copa Argentina

Fue 5-3 desde los doce pasos. Los 90 minutos terminaron 2-2 gracias a los goles de Alex Arce, Matías Fernández, Alan Lescano y Erik Godoy. En la “Lepra” se fueron expulsados Maximiliano Amarfil, Alejo Osella y su entrenador Alfredo Berti. El penal definitivo lo pateó Sebastián Villa.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó 5-3 por penales a Argentinos Juniors y se consagró campeón de la Copa Argentina 2025. Los 90 minutos en el estadio Juan Domingo Perón, casa de Instituto de Córdoba, terminó 2-2. La definición fue de Sebastián Villa.

Los goles en el tiempo reglamentario fueron de Alex Arce, Matías Fernández, Alan Lescano y Erik Godoy. En la “Lepra” se fueron expulsados Maximiliano Amarfil, Alejo Osella y su entrenador Alfredo Berti.

El primer tanto de la gran final llegó a los nueve minutos del primer tiempo: Osella lanzó un centro pasado al área de Argentinos y Arce solo tuvo que empujar la pelota tras la salida en falso de Sergio “Chiquito” Romero.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: Copa Argentina

A los 41′, el destino parecía inclinarse a favor del “Bicho” con la expulsión de Amarfil, que llegó tarde al cruce con Hernán López Muñoz y el árbitro Nicolás Ramírez le sacó la tarjeta roja por doble amonestación.

Pese a la superioridad numérica, el primer tiempo terminó 1-0 a favor de los mendocinos, que extenderían el marcador en el complemento.

A los 62′, Sebastián Villa comandó la contra de Independiente Rivadavia y Fernández dejó sin reacción a “Chiquito” Romero para estampar el 2-0.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: X @Copa_Argentina

Dos minutos después, Alan Lescano le dio vida a Argentinos Juniors, al interceptar un centro preciso y dejar sin chances al arquero Ezequiel Centurión para descontar en el marcador.

A los 75′, el entrenador de la “Lepra”, Alfredo Berti, tuvo un cruce con López Muñoz. Finalmente, el DT fue expulsado y estalló contra el árbitro Ramírez.

Ya a los 93′, Centurión tuvo que pedir el cambio y en su reemplazo entró Gonzalo Marinelli. Apenas dos minutos después, otra mala noticia llegaría para Independiente Rivadavia: Osella fue mal abajo, se ganó la segunda tarjeta amarilla y vio la roja, dejando a su equipo con nueve jugadores.

Argentinos aprovechó la superioridad numérica de tener dos hombres de más y puso el 2-2 en el marcador a los 97′. Tras una carambola en el área, el recién ingresado Erik Godoy le dio vida al “Bicho”, que llevó todo a los penales.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors. Foto: X @Copa_Argentina

Así fueron los penales en la final de la Copa Argentina

Gol de Luciano Gómez (IND 1-0) Gol de Alan Lescano (ARG 1-1) Gol de Iván Villalba (IND 2-1) Gol de Hernán López Muñoz (ARG 2-2) Gol de Nicolás Retamar (IND 3-2) Gol de Lautaro Giaccone (ARG 3-3) Gol de Sheyko Studer (IND 4-3) Marinelli se lo atajó a Tomás Molina dos veces, ya que el VAR anuló el primer tiro por adelantamiento del arquero (ARG 3-4) Gol de Sebastián Villa (IND 5-3)

