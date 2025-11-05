Final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos: la expectativa por su injerencia en la tabla anual
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen este miércoles al campeón de la Copa Argentina 2025. Si bien parece un simple partido, la competición nacional otorga un pasaje a la próxima Copa Libertadores. Por ello, Boca Juniors y River Plate estarán expectantes.
En el estadio Monumental Presidente Perón, la ‘Lepra mendocina’ y el ‘Bicho’ buscarán quedarse con el título y, además, el ingreso al máximo certamen intercontinental, algo que, también, están intentando el ‘Xeneize’ y el ‘Millonario’ en el Torneo Clausura 2025.
A falta de dos fechas para la definición de la primera parte del Clausura, Boca (56) le sacó cuatro puntos de ventaja a River (52) en la tabla anual. No obstante, en caso de una victoria o un empate en el Superclásico, el ‘Xeneize’ ya sellaría su pasaje directo a la Libertadores.
Mientras tanto, el conjunto de Marcelo Gallardo deberá luchar contra Argentinos (51), Deportivo Riestra (51) y San Lorenzo (49) por mantenerse en la posición de Pre Libertadores, donde 19 equipos batallan por cuatro cupos restantes de la fase de grupos.
Teniendo en cuenta este complejo panorama, a River le convendría que el ‘Bicho’ gane la final de la Copa Argentina, ya que así se sacaría de encima un rival por su ingreso a la Libertadores. Recordemos que el campeón obtiene un boleto directo al certamen intercontinental.
Además del ‘Xeneize’ y ‘Millonario’, Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas, Tigre, Lanús y Huracán también estarán expectantes, debido a que si Argentinos es campeón, se liberaría un cupo para la próxima Copa Sudamericana, al quedar vacante su puesto por jugar la Libertadores.
Final Copa Argentina: Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors
- Estadio: Monumental Presidente Perón
- Hora: 21:10.
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- VAR: Héctor Paletta
- TV: TyC Sports
La tabla anual del fútbol argentino
- Rosario Central - 65 (ya clasificado a Libertadores)
- Boca Juniors - 56 (Libertadores)
- River Plate - 52 (Pre Libertadores)
- Argentinos Juniors - 51 (Sudamericana)
- Deportivo Riestra - 51 (Sudamericana)
- San Lorenzo - 49 (Sudamericana)
- Racing - 47 (Sudamericana)
- Barracas Central - 47 (Sudamericana)
- Tigre - 46 (Sudamericana)
- Lanús - 46
- Huracán - 46
- Estudiantes de La Plata - 42
- Independiente - 41
- Central Córdoba - 40