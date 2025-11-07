Las 3 sorpresas de Scaloni en la lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola

El técnico de la ‘Albiceleste’ optó por dejar afuera apellidos importantes y darles una oportunidad a futbolistas que están brillando en Europa. Conocé cuáles son dentro de la nota.

Partido amistoso de la Selección Argentina ante Puerto Rico. Foto: EFE

De cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, la Selección Argentina aprovechará las ventanas internacionales para defender el título de Qatar 2022. En este contexto, Lionel Scaloni anunció la lista de concentrados para la doble fecha FIFA de noviembre.

La ‘Albiceleste’ visitará a Angola en Luanda, la capital de aquel país, el viernes 14 de noviembre. Con la inclusión de Lionel Messi, el cuerpo técnico decidió dejar fuera de este compromiso algunos nombres importantes para darle rodaje a otros jugadores.

Lionel Messi está en la lista de convocados para jugar ante Angola. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Marcos Acuña, Leonardo Balerdi, Franco Mastantuono y Facundo Cambeses son algunos de los nombres que no viajarán a Angola. Por el contrario, habrá tres apellidos nuevos en la lista de convocados.

Las tres sorpresas de Lionel Scaloni en la lista de la Selección Argentina

Valentín Barco

Valentín Barco en la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

El futbolista surgido de Boca Juniors atraviesa un destacado presente en Racing de Estrasburgo. Alejado de su posición inicial como lateral izquierdo, el ‘Colo’ brilla en el mediocampo del combinado francés que juega en la Ligue 1.

Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni en Benfica. Foto: El Gráfico.

El extremo de Benfica, que brilló en el Mundial Sub 20, fue una de las figuras del plantel de Diego Placente que terminó subcampeón en la Copa del Mundo de Chile.

Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli en Racing de Estrasburgo. Foto: Olé.

Junto al ‘Colo’ Barco, el delantero de 23 años es otra de las grandes figuras del Racing de Estrasburgo. Panichelli la rompe en su primera temporada en el club francés siendo el goleador de la Ligue 1 con 9 goles en 11 fechas.

La lista completa de convocados de Lionel Scaloni

La lista de convocados de la Selección Argentina para el amistoso ante Angola. Foto: X @Argentina

Arqueros: Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Walter Benitez (Crystal Palace).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Alexis Mac Allister (Liverpool), Máximo Perrone (Como), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giovani Lo Celso (Betis), Nicolás Paz (Como).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez, (Inter), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).