El divertido disfraz con el que Franco Colapinto sorprendió en el Gran Premio de Brasil: las imágenes y el video

El piloto argentino de Alpine decidió comenzar el sábado con una sorpresa para los fanáticos presentes en Interlagos.

Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Franco Colapinto es uno de los protagonistas del Gran Premio de Brasil 2025. Además de la confirmación de que correrá con Alpine en 2026, cuenta con mucho apoyo de los fanáticos por estar tan cerca de Argentina. En este marco, decidió divertirse antes de la carrera sprint.

En el primer turno de la mañana en Interlagos, el piloto argentino no salió a escena junto a Pierre Gasly para las actividades con el público. El ex Williams prefirió calzarse un disfraz y moverse entre la gente, que no lo reconoció.

Franco Colapinto, disfrazado en el Gran Premio de Brasil 2025. Foto: X F1

Durante el Fan Zone, se camufló entre los fanáticos y dejó que su compañero comience las actividades. Sin embargo, finalmente Franco Colapinto se sumó y causó locura al quitarse el disfraz.

La apariencia falsa que había elegido era un pelo largo, junto con unos lentes y un bigote falso, además de la gorra que lo ayudaba aún más a ocultarse.

Finalmente, apareció en el escenario y allí se quitó los extras que se había colocado en el rostro. Franco Colapinto se llevó una gran ovación, que demostró la presencia de miles de argentinos en Brasil este fin de semana.

Franco Colapinto se disfrazó en el Gran Premio de Brasil 2025. Video: X Alpine.

“Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Colapinto, todos la vuelta vamos a dar”, se escuchó en el Fan Zone, canción a la que se sumó el propio piloto, que tuvo grandes noticias este fin de semana.

Las redes sociales de Alpine compartieron el video del detrás de escena de la divertida acción de Colapinto. Desde el paso a paso de su disfraz hasta el tiempo que pasó entre los empleados de seguridad camuflado.

El anuncio de Alpine para confirmar a Franco Colapinto para 2026

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de Fórmula 1 tras una larga espera. A pocas horas del inicio del Gran Premio de Brasil, las redes sociales de Alpine anunciaron la extensión de su contrato, por lo que acompañará a Pierre Gasly otro año.

El mensaje fue replicado desde los canales de Fórmula 1. De esta manera, el piloto argentino seguirá con el equipo francés. “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la era de las nuevas regulaciones”, explicaron en el tweet.

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Los rumores eran ciertos, ya que hace semanas que se apuntaba al fin de semana de Brasil como la fecha en que se haría oficial el esperado anuncio. De esta manera, Colapinto tendrá su tercera temporada en la competencia de automovilismo, tras su debut en 2024 de la mano de Williams.