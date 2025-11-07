Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026 de Fórmula 1: así fue el anuncio

El piloto argentino fue confirmado para la próxima temporada, en la que será la segunda con la escudería francesa. Tras semanas de especulaciones, se conoció que seguirá en la competencia por al menos un año más.

Franco Colapinto Foto: REUTERS

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de Fórmula 1 tras una larga espera. A pocas horas del inicio del Gran Premio de Brasil, las redes sociales de Alpine anunciaron la extensión de su contrato, por lo que acompañará a Pierre Gasly otro año.

El mensaje fue replicado desde los canales de Fórmula 1. De esta manera, el piloto argentino seguirá con el equipo francés. “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la era de las nuevas regulaciones”, explicaron en el tweet..

Vamos Nene 🇦🇷@FranColapinto completes our 2026 driver line-up, bringing further stability and continuity to the team for the new regulation era. pic.twitter.com/TwshFWYQN2 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 7, 2025

Los rumores eran ciertos, ya que hace semanas que se apuntaba al fin de semana de Brasil como la fecha en que se haría oficial el esperado anuncio. De esta manera, Colapinto tendrá su tercera temporada en la competencia de automovilismo, tras su debut en 2024 de la mano de Williams.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026. Foto: X F1

Tras un año complejo con Alpine, con un monoplaza que estuvo por debajo de las expectativas, hay esperanza para el 2026: se repite la dupla y se cambia el motor, que estará a cargo de Mercedes. El cambio de reglamento que se implementará en la próxima temporada también puede ofrecerle buenas noticias a la escudería francesa, que podría dar un salto y pelear por mejores lugares.

Pierre Gasly y Franco Colapinto. Foto: REUTERS

Qué dijo Franco Colapinto antes del Gran Premio de Brasil 2025

Franco Colapinto hizo declaraciones a la prensa en la previa del Gran Premio de Brasil, momento que indicó como el más esperado de su año. “Desde que empecé el año sabía que no iba a ser piloto titular, si soñaba con una sola cosa, era con correr en Interlagos con todos los aficionados, con toda la gente apoyándome. Era lo único que quería hacer: estar acá como piloto titular y estar acá con Alpine", expresó durante el jueves.

El argentino se mostró esperanzado, ya que "sé que acá habrá muchísimos argentinos y no puedo esperar para disfrutar con ellos. Estoy muy agradecido de poder correr y de tener tanto apoyo aquí en Brasil". Y destacó su vínculo con el país: "Brasil para mí es como un segundo hogar. Vine aquí cuando era muy joven. Sé que en el fútbol u otros deportes hay mucha competencia entre Argentina y Brasil, pero creo que el automovilismo es diferente".

Franco Colapinto correrá por segunda vez en el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: X @AlpineF1Team

“Así que amo Brasil, tengo mucho apoyo aquí y estoy muy agradecido por eso, pero estoy extremadamente contento de ver que ambos países se llevan bien y que no existe esa pelea como en otros deportes. Me encanta que eso esté pasando en la Fórmula 1”, completó.

Corre Franco Colapinto: días y horarios del Gran Premio de Brasil

Viernes 7 de noviembre

Práctica libre: 11:30.

Clasificación Sprint: 15:30.

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00.

Clasificación: 15:00.

Domingo 9 de noviembre