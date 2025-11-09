Fórmula 1: Colapinto finalizó décimo quinto en un caótico GP de Brasil que tuvo como ganador al líder Lando Norris

El piloto argentino de Alpine tuvo una correcta actuación en el mítico circuito de Interlagos, que contó con varios accidentes al inicio de la carrera. Norris estiró la ventaja sobre Oscar Piastri, mientras que Kimi Antonelli y Max Vestappen completaron el podio.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

Franco Colapinto finalizó décimo quinto este domingo en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, que tuvo como ganador a Lando Norris en el histórico circuito de Interlagos. El podio fue completado por Kimi Antonelli (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

La carrera tuvo un caótico comienzo tras un accidente entre el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), que provocó la salida del auto de seguridad para limpiar los restos del monoplaza.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

El relanzamiento sería todavía más trágico, ya que una arriesgada maniobra de Piastri terminó en un incidente con Antonelli, que impactó a Charles Leclerc (Ferrari) y lo dejó afuera de la carrera tras perder su neumático y romper la suspensión delantera.

Gracias a estos accidentes, Colapinto pudo avanzar un par de posiciones al inicio del GP. No obstante, el argentino también se vio envuelto en un incidente después de un leve contacto con Lewis Hamilton (Ferrari), quien terminó rompiendo su alerón delantero.

Lando Norris seguido de cerca por Oscar Piastri, los líderes de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Transcurrida la mitad de la carrera, Max Verstappen (Red Bull), quien había largado desde los pits luego de un arreglo en su monoplaza, llegó a la punta de la carrera, algo impensado, para ejercerle presión a Norris y Piastri, los dos pilotos de McLaren.

Sin embargo, el piloto neerlandés ingresó a boxes para cambiar de neumáticos en las últimas vueltas. Si bien Norris recuperó el liderazgo, Verstappen superó George Russell (Mercedes) e inquietó a Antonelli, quien resistió los ataques del tetracampeón.

Kimi Antonelli perseguido por Max Verstappen en el GP de Brasil. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

De esta manera, Norris estiró la ventaja sobre Piastri, quien fue el gran perdedor del fin de semana tras no sumar en la carrera sprint y llegar este domingo en la quinta posición. La buena noticia para Alpine fue la décima plaza que logró Pierre Gasly, quien sumó un punto en Brasil.

Las posiciones del Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris y Oscar Piastri pelearán por el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Lisi Niesner)

Lando Norris (McLaren): 390 puntos Oscar Piastri (McLaren): 366 Max Verstappen (Red Bull): 341 George Russell (Mercedes): 276 Charles Leclerc (Ferrari): 214 Lewis Hamilton (Ferrari): 148 Kimi Antonelli (Mercedes): 122 Alexander Albon (Williams): 73 Isack Hadjar (Racing Bulls): 43 Nico Hulkenberg (Kick Sauber): 43 Fernando Alonso (Aston Martin): 40 Oliver Bearman (Haas): 40 Carlos Sainz (Williams): 38 Liam Lawson (Racing Bulls): 36 Lance Stroll (Aston Martin): 32 Esteban Ocon (Haas): 30 Yuki Tsunoda (Red Bull): 28 Pierre Gasly (Alpine): 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber): 19 Franco Colapinto (Alpine): 0 Jack Doohan (Alpine): 0

Las últimas tres carreras de la Fórmula 1