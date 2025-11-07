La enigmática publicación de Alpine para confirmar la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “071125″

La escudería francesa de la máxima categoría del automovilismo compartió una imagen que revolucionó las redes sociales. La misma estaría relacionada a una inminente renovación del piloto argentino con Alpine en la previa del Gran Premio de Brasil. Mirá el posteo.

Franco Colapinto, piloto de Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

Un día antes del inicio de las pruebas libres del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, Alpine lanzó una enigmática publicación que podría terminar de confirmar la continuidad de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo durante 2026.

A través de sus redes sociales, la escudería francesa publicó una fotografía con los números “071125″ y un escueto texto que dice: “¿Ya hiciste los cálculos?“. Rápidos y furiosos, varios fanáticos sacaron cuentas y la suma de dichos números da “43″, el número de Colapinto.

La enigmática publicación de Alpine sobre Franco Colapinto. Foto: X @AlpineF1Team

De esta manera, Alpine revolucionó las redes sociales y, según los números, todo parecería indicar que la renovación del piloto argentino podría hacerse oficial este viernes 7 de noviembre de 2025, fecha del primer día del GP de Brasil, el más cercano a la Argentina.

La renovación llevaba varios días de incertidumbre, después de una publicidad de Mercado Libre que también provocó mucha expectativa en el pueblo argentino. Sin embargo, éste enigmático posteo podría oficializar su continuidad en la próxima temporada de la F1.

Las 3 teorías conspirativas sobre la renovación de Colapinto con Alpine que no fueron

En la publicidad de Mercado Libre, que cuenta con la presencia del astro brasileño Neymar Jr. y el periodista Juan Fossaroli, Colapinto corre una carrera ante diferentes vehículos de la empresa multinacional argentina. El vencedor de la competición tiene la potestad de llevar su logo en el alerón del monoplaza de la F1.

El spot publicitario de Mercado Libre con Franco Colapinto y Alpine. Créditos: X @MercadoLibre.

El video publicitario dejó algunas “perlitas” que no pasaron desapercibidos para los fanáticos de la máxima categoría del automovilismo y que, a priori, podrían estar relacionadas a la renovación de Colapinto con Alpine, la cual finalmente no se anunció el miércoles 22 de octubre de 2025.

1- El tiempo de vuelta registrado por Colapinto: “1:22:10”

En el segundo 52 de la publicidad, aparecen los tiempos de vueltas registrados por cada piloto de la carrera y la marca de Colapinto es de “1:22:10” (1 minuto, 22 segundos y 10 milésimas), y teniendo en cuenta los últimos dos registros, podría interpretarse como 22 (miércoles) y 10 (octubre), la fecha del anuncio de su renovación.

2- El segundo puesto podría estar relacionado a los años de su contrato

Si bien el segundo puesto es parte de la derrota para que el monoplaza lleve en su alerón el logo de Mercado Libre, muchas personas creen que también podría estar vinculado a los años que tendrá el nuevo contrato de Colapinto con Alpine. Recientemente, Gasly renovó su contrato hasta diciembre de 2028.

3- Las iniciales de los cinco pilotos forman la palabra “firma”

En un hipótesis un tanto descabellada, pero posible, las iniciales de los cinco pilotos que participan de la carrera pueden formar la palabra “firma”. La “F” de Franco; la “I” de Iván; la “R” de Rubén; la “M” de Matías; y “A” de Agustín. Si bien están desordenadas... podría decirse que “el orden de los factores no altera el producto”.

La relevancia del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, la “segunda casa” de Colapinto

“Flavio Briatore finalmente tomó su decisión. Franco Colapinto fue confirmado y permanecerá en Alpine en 2026. Se espera que el anuncio se produzca en torno al próximo Gran Premio, en Brasil“, adelantó el sitio especializado en F1 ‘AutoRacer’.

Y destacó en su artículo sobre Colapinto: “El equipo siempre apoyó al piloto argentino, a pesar de las dificultades iniciales. Sin embargo, los ingenieros y el propio Briatore vieron una evolución en él, como demuestran sus recientes buenos resultados“.

Franco Colapinto renovaría su contrato con Alpine. Foto: X @AlpineF1Team

En sintonía con este rumor que fue tomando fuerza en los últimos días, la página ‘Racing News 365′ remarcó que “el joven de 22 años volverá a ser compañero de Pierre Gasly en el equipo francés de F1, aunque no está claro cuántos años durará el nuevo contrato”.

No obstante, ‘AutoRacer’ subrayó que la evaluación interna liderada por Briatore y el equipo de ingenieros se inclinó por la renovación de Colapinto, quien mostró una tenaz evolución a lo largo de la temporada, superando algunos registros de su compañero francés.