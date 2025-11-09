Franco Colapinto insultó a otro piloto durante el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: “Es un idiota”

El piloto argentino manifestó su enfado tras una polémica maniobra de un colega al inicio de la carrera en Interlagos. No es la primera vez que el pilarense se enoja con este corredor, quien suele estar en el ojo de la tormenta por sus continuos incidentes.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil. Foto: Reuters (Amanda Perobelli)

Franco Colapinto terminó décimo quinto este domingo en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. Durante la carrera, el argentino insultó a otro piloto por una mala maniobra que perjudicó al brasileño Gabriel Bortoleto al inicio del GP.

“(Lance) Stroll es un idiota”, fue la polémica frase que le dijo Colapinto a su ingeniero de equipo tras el accidente que le provocó el canadiense al joven piloto localista de Kick Sauber, quien después del incidente no pudo continuar en la carrera.

🎧🤬Colapinto se enojó con Stroll por una maniobra del canadiense y no dudó en expresarlo por la radio.#Colapinto #Stroll #BrazilGP pic.twitter.com/dcabzlHfd4 — Carburando (@CarburandoTV) November 9, 2025

No es la primera vez que Stroll perjudica al pilarense en una carrera. Justamente, durante el Gran Premio de México, el corredor de Aston Martin sacó fuera de la pista a Colapinto después de la primera curva y le provocó un trompo en el circuito Hermanos Rodríguez.

“Me tiró Stroll al pasto. No mira los espejos nunca, no sé para dónde mira. Siempre hace lo mismo. Por suerte me recuperé rápido”, expresó el joven pilarense, quien finalizó décimo sexto en el GP de México, a pesar del buen ritmo y desempeño.

Franco Colapinto se enojó con Lance Stroll durante el GP de Brasil de la Fórmula 1. Foto: Reuters (Ricardo Moraes)

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el domingo 22 de noviembre, cuando se corra el Gran Premio de Las Vegas, la tercera y última competición en Estados Unidos. Luego, restarán los Grandes Premios de Catar y Abu Dhabi para cerrar la temporada.

Franco Colapinto renovó contrato con Alpine para 2026

Franco Colapinto fue confirmado para la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras una larga espera. A pocas horas del inicio del Gran Premio de Brasil, las redes sociales de Alpine anunciaron la extensión de su contrato, por lo que acompañará a Pierre Gasly.

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine para la temporada 2026. Foto: X F1

De esta manera, el piloto argentino seguirá con el equipo francés. “Franco Colapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la era de las nuevas regulaciones”, detalló el tweet.

