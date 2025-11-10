Lionel Scaloni desafectó a cuatro jugadores de cara al amistoso frente a Angola: las razones

El entrenador tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso, que se jugará el próximo viernes en el Estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.
lunes, 10 de noviembre de 2025, 13:28
Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección jugará frente a Angola en Luanda.

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen porque no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 horas de la Argentina, en el Estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.