Lionel Scaloni desafectó a cuatro jugadores de cara al amistoso frente a Angola: las razones

El entrenador tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso, que se jugará el próximo viernes en el Estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.

Selección argentina. Foto: X @Argentina

Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados por Lionel Scaloni para el amistoso que la Selección jugará frente a Angola en Luanda.

Según informó la AFA, el mediocampista del Chelsea de Inglaterra padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

En tanto, los tres futbolistas del Atlético de Madrid de España se quedarán al margen porque no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola.

Selección argentina. Foto: X @Argentina

Los únicos jugadores del equipo español que llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios para estar presentes en el amistoso son el mediocampista Thiago Almada y el delantero Nicolás González, presentes en los entrenamientos de la Selección argentina en la ciudad española de Alicante.

Con estas bajas, el entrenador Scaloni tendrá 22 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron el defensor del Manchester United de Inglaterra, Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, y Kevin Mac Allister, hermano del mediocampista Alexis, del Royale Union Saint Galloise de Bélgica.

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina. Foto: X @Argentina

El partido ante la selección de Angola tendrá lugar este viernes desde las 13 horas de la Argentina, en el Estadio 11 de noviembre de la capital Luanda.